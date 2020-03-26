Powell resesyona dikkat çekti

ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell NBC Today Show ile yaptığı söyleşide şu açıklamaları yaptı:



Kredi akışı olmazsa Fed adım atmaya hazır ve sert şekilde adım atmaya devam edecek.

Mevcut kriz sıradan bir gerileme değil.

Resesyonda olabiliriz.

Önceliğimiz virüsü kontrol altına almak olmalı.

Ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında yeniden başlamasını bekliyoruz.

Temelde virüsü kontrol altına alırsak ekonomik faaliyet ivedikle yeniden başlayacak.

Fed'in son hamlelerinden ötürü doğacak risk görmüyoruz.

Fed'in daha fazla adım atması için alanı var.

Fed üzerindeki tek sınırlama Hazine'den alabileceği destek miktarı.