Powell ne zaman saat kaçta konuşacak?

Piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışlarını, jeopolitik gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Türkiye saati ile 17.00'de gerçekleştireceği konuşmayı takip edilecek.

Dün Temsilciler Meclisi sunumunda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Evans’ın faiz ve politika değerlendirmesinde “Fed, faizleri ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine varılmadan da artırabilir” şeklindeki açıklaması baskının devam etmesine neden oldu. Powell bugün de Temsilciler Meclisi önünde sunum yapacak ve Fed’in virüse karşı attığı ekonomik adımları anlatacak.