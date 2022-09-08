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Powell konuştu: Enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız

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#Jerome Powell#Fed#Faiz
Powell konuştu: Enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 16:23

Fed Başkanı Jerome Powell "Covid olmasaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı. Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız. Yalnızca görevlerimize odaklandık" dedi.

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Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki yükselişin suçlusu olarak koronavirüsü gösterdi. Powell, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs olmasaydı enflasyonun bu kadar hızlı yükselmeyeceğini açıklayan Powell, enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Covid olmasaydı bu kadar yüksek enflasyon olmazdı. Pandemi iş gücü boyutunda azalmaya katıda bulundu. Enflasyon düşürmeye güçlü şekilde bağlıyız. Yalnızca görevlerimize odaklandık.

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Politik değerlendirmelerden etkilenmeyeceğiz. Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanması çok önemli. İş gücü piyasasında talep hala çok güçlü. Kalıcı iş gücü açığı zorluklar yaratır.

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Para arzı ile enflasyon ilişkisi istikrarsız. Para arzı verilerinin para politikasına büyük mesajı yok. Para politikası kuralları Fed'in politika düşüncesinde önemli.

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Büyüme trendinin düştüğü yaygın olarak kabul ediliyor, nominal gelirin hedefleme çerçevesine dahil olması zor.

Tek göreve geçmek için bir durum görmüyorum. Orta vadede her iki görevi de başarabiliriz. Bilançoda mevcut çalışma çerçevemiz iyi, sınırlı rezervlere dönmeye gerek yok.

"DİJİTAL PARA KARARI YOK"

Merkez bankasının dijital parası konusunda bir karar yok. Değerlendirme süreci biraz zaman alacak. Merkez bankası dijital parasında gizliliği korumak aşırı derecede önemli.

"KRİPTO PARALAR SPEKÜLATİF ARAÇLAR"

Çok sayıda kripto para temel olarak spekülatif araçlar. Yüksek enflasyon sadece Amerika'nın sorunu değil. Dünyanın yapısal olarak yüksek enflasyona kaydığını anlamak önemli. Fed daima politikasını yüksek belirsizlik altında yapıyor. Delilleri takip ediyor, eğer gerekirse fikrini değiştiriyor.

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#Jerome Powell#Fed#Faiz

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