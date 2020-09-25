Powell: Fed’in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in satın aldığı çok büyük miktardaki "kötü" borcun piyasalar üzerinde ne gibi etkileri olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bizim büyük miktarda kötü borcu satın aldığımıza ilşkin savlara katılmıyorum; sanın almadık" dedi.



İkincil piyasadan toplam 10 milyar dolarlık borcu satın aldıklarına işaret eden Powell, bunların hemen tamamının, "yatırım yapılabilir dereceli" borçlar olduğunu vurguladı.



Powell, bu borçlardan yalnızca çok küçük bölümünün borsa yatırım fonları (ETF) ve şirket tahvillerinden oluştuğunu, ancak bunun da "kovada yalnızca bir damla" kadar olduğunu ekledi.