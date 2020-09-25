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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 08:26 | Son Güncelleme:

Powell: Fed’in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum

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Powell: Fed’in kötü borçları satın aldığına katılmıyorum
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kent İşleri Komitesi’ndeki ifadesinde, Fed’in "kötü borçları" satın aldığına ilişkin savlara katılmadığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in satın aldığı çok büyük miktardaki "kötü" borcun piyasalar üzerinde ne gibi etkileri olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bizim büyük miktarda kötü borcu satın aldığımıza ilşkin savlara katılmıyorum; sanın almadık" dedi.

İkincil piyasadan toplam 10 milyar dolarlık borcu satın aldıklarına işaret eden Powell, bunların hemen tamamının, "yatırım yapılabilir dereceli" borçlar olduğunu vurguladı.

Powell, bu borçlardan yalnızca çok küçük bölümünün borsa yatırım fonları (ETF) ve şirket tahvillerinden oluştuğunu, ancak bunun da "kovada yalnızca bir damla" kadar olduğunu ekledi.

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