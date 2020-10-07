Powell: ABD’de enflasyon yüzde 2.0 hedefe 2024’te çıkar

ABD Ulusal İş Ekonomistleri Derneği’nin toplantısında konuşan Powell, ABD ekonomisindeki toparlanmanın beklenenden iyi geliştiğini vurguladı.

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (Federal Open Market Committee - FOMC) Eylül toplantısında katılımcıların projeksiyonlarının, toparlanmanın sağlam bir tempoda ilerlediğini gösterdiğini vurguladı.

Powell’ın FOMC katılımcılarının öngörülerine ilişkin verdiği medyan veriler, işsizliğin yüzde 4.0 düzeyine ineceği, enflasyonun da yüzde 2.0’lik hedefe yükseleceği tarih olarak 2023 sonunu gösteriyordu.

Powell ayrıca, Fed’in yeni kılavuzunda, enflasyon Fed’in uzun vadeli hedefi olan yüzde 2.0’nin altında olduğu dönemlerde, FOMC enflasyonun ılımlı bir şekilde yüzde 2.0’nin üzerine yükselmesine izin vererek, uzun vadede ortalama olarak yüzde 2.0 düzeyinde kalmasını sağlamasının öngörüldüğünü de ekledi.