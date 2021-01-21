Potansiyeli gören 128 milyon dolar ‘getir’di

Fonlama ile birlikte Getir yaklaşık 850 milyon dolarda değerlendi. Getir’in fonlama sağladığı kurumlar arasında Michael Moritz’in Crankstart Investments ve Brazilian Base Partners’ının yanı sıra, Tiger Global, Goodwater Capital, Revo, Fiba ve Esas yer aldı. Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5.5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı. Getir’in ikinci yatırım turu, beklenti üzerinde talep gördü.

10 DAKİKADA TESLİMAT

Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir’i 2015 yılında dünyada bir ilki gerçekleştirerek kurduk. Bugün Türkiye’nin 18 şehrinde 1.500 ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılara ulaştırıyoruz. GetirYemek, GetirBüyük ve GetirSu ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. 128 milyon dolar yatırım aldığımız bu turda, mevcut yatırımcılarımız Getir’in potansiyeline inanarak ek yatırım yaptı ve yeni yatırımcılar aramıza katıldı. 5.5 yılda yaklaşık 850 milyon dolar değerlemeye ulaştık. Getir’in bir ilk olması ve bu fikri geliştirerek bugünlere taşımamız, bu değerlemeye ulaşmamızda en önemli etken oldu” diye konuştu.