Porsche tamamen elektrikli ilk otomobilini geri çağırabilir

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Porsche, ani bir güç kaybına neden olabilecek bir yazılım sorununu düzeltmek için Taycan elektrikli otomobilini küresel olarak geri çağırmayı planlıyor.

Söz konusu plan ABD'de arabaların acil durum moduna geçtiği ve Mayıs ayında Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından soruşturma başlatıldığına dair raporların ardından gündeme geldi.

PORSCHE YORUM YAPMADI

Bloomberg'de yer alan haberde önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması beklenirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi. Porsche sözcüsü ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Porsche'nin ilk tamamen elektrikli otomobilinin geri çağrılması, giderek daha sofistike yazılım araçlarıyla donatılmış araçların büyük ölçekte piyasaya sürülmesinin teknik zorluklarının bir göstergesi durumunda. Tesla'ya da, otomatik pilot özelliğiyle ilgili riskleri gözden geçirmesi için Çin'deki 285.000'den fazla otomobilinde yazılım düzeltmesi yapması gerektiği belirtilmişti.

HAREKET HALİNDE GÜÇ KAYBI

Bu yılın başlarında, bazı Porsche sürücüleri 800 voltluk bir pille çalışan Taycan'ın aniden durmasından şikayet etmişti. Sorun "herhangi bir hızda hareket halindeyken hareket gücü kaybı" olarak nitelendirildi. Rapora göre tüm şikayetler, sorunun pil arızası hakkında uyarı veya hata mesajı olmadan oluştuğu belirtiliyor.

2019'da tanıtılan Taycan, Porsche'nin elektrikli araçlara geçişte tamamen pille çalışan ilk modeli olma özelliği taşıyor.

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