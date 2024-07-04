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Polonya’ya 5 milyon Euro’luk şeker hattı

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#Kervan Gıda#Polonya#Şeker
Polonya’ya 5 milyon Euro’luk şeker hattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 07:00

Kervan Gıda, Polonya’daki bağlı ortaklığı ZPC Otmuchow S.A. aracılığıyla yaklaşık 5 milyon Euro’luk yeni açılan jelly hattını tamamladıklarını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada hattın devreye girdiği bilgisi verilirken bu yatırımın toplam kapasiteyi yıllık 125 bin tona çıkardığının altı çizildi.

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Hattın yıllık üretim kapasitesinin 10 bin ton seviyesinde olduğunu belirten Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, “Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile birlikte Polonya’daki üretim kapasitemiz yıllık 35 bin 930 tona ulaştı. Bu üretim hattımız tam kapasite çalışmaya başladığında yıllık ciromuza katkısının yaklaşık 35 milyon dolar olacağını öngörüyoruz. Türkiye, Polonya ve Mısır tesislerimizdeki toplam kapasitemiz ise yıllık 125 bin ton seviyesine ulaşmış durumda” diye konuştu.

Polonya’da OTC (borsa dışı piyasa) ve ihracat hedeflerini artırmaya odaklandıklarının altını çizen Can, sözlerine şöyle devam etti: “Polonya’daki büyüme stratejimizi üç ana eksende yürütüyoruz. Bunlardan ilki, katma değeri yüksek niş kategorilere odaklanmak ve OTC tarafındaki pazar hacmini geliştirmek. OTC tüm dünyada sürekli genişleyen bir pazar ve yüksek kârlılık kapasitesine sahip. Polonya’da, üç yıl içerisinde OTC ve ihracat ile toplam hedef payımızı yüzde 70’e çıkarmaya odaklandık.”

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#Kervan Gıda#Polonya#Şeker

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