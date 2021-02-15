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Ekonomi
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Polonezköy tabiat parkı içerisindeki yöresel ürün satış yeri kiraya verilecektir

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Polonezköy tabiat parkı içerisindeki yöresel ürün satış yeri kiraya verilecektir
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar I. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne bağlı Polonezköy Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Yöresel Ürün Satış Yeri – 1” İşletmesinin kiralanması işi Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale sonucu; oluşacak ihale bedellerine göre İhale Onay makamları tarafından Onaylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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