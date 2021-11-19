Politika faizi yüzde 15 oldu

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MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası saat 14.00’te yapılması beklenen açıklama yaklaşık 5 dakika gecikme ile geldi. PPK açıklamasında, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanma ve aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğuna değinildi. Eylül ayında indirimlere başlayan Merkez Bankası dün politika faizinde 100 baz puanlık indirim yaparak, yüzde 16’dan yüzde 15’e düşürdü.

Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığının anlatıldığı PPK açıklamasında, “Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir” denildi.

OLUMLU ETKİ

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Öncü göstergelerin yurtiçinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğinin belirtildiği PPK açıklamasında, aşılamanın toplumun geneline yayılmasının salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı kaydedildi. Açıklamada, dayanıklı tüketim malları talebi yavaşlarken, dayanıksız tüketim mallarında toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, “İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir” denildi.

ARALIKTA DEĞERLENDİRİLECEK

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PPK açıklamasında enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu kaydedildi. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkilerinin görülmeye başlandığının vurgulandığı açıklamada, bireysel kredilerle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

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DOLAR 11 TL’Yİ AŞTI

Açıklamada, Kurul’un, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar verdiği anlatılarak, “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” denildi. Dün sabah saatlerinden itibaren oynak bir seyir izleyen dolar kuru karardan hemen önce 10.57 civarındaydı. Gün boyunca inişli-çıkışlı grafiğini sürdüren dolar, akşam saatlerinde 11 TL’yi aştı.