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Politika faizi yüzde 14 oldu

#Merkez Bankası#Politika Faizi#Karar
Politika faizi yüzde 14 oldu

Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 1 puan indirdi. Merkez Bankası, kararların birikimli etkilerini 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edecek. Bankanın açıklamasında, “Bu dönemde, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” denildi.

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MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 14’e indirilmesine karar verdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı belirtildi.

Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı kaydedilerek, “Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir” denildi.

CARİ İŞLEMLER 2022’DE FAZLA VERECEK

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Milli gelir verileri ve öncü göstergelerin yurtiçinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğinin dile getirildiği PPK açıklamasında, aşılamanın toplumun geneline yayılmasının salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı kaydedildi. Açıklamada, “İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir” denildi.

İLK ÇEYREKTE TAKİP EDİLECEK

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Açıklamada, enflasyonda kasım ayındaki yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu vurgulandı. Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.” Karar öncesinde 15.21 lira seviyesinde olan dolar kuru karar sonrasında 15.66’yı gördü. Dolar kuru dün akşam saatlerinde ise 15.50 seviyelerindeydi.

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Politika faizi yüzde 14 oldu

POLİTİKA FAİZİ 1 PUAN DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Politika faizinde indirim süreci 23 Eylül 2021 tarihinde başladı. Politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürüldü. Ekim ayında yüzde 16’ya indirilen politika faizi, kasım ayında da yüzde 15’e indirilmişti. Dün yapılan indirimle birlikte toplam indirim 5 puanı buldu.

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