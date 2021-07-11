Polietilen ithalatı yeniden serbest

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’ndan (PAGEV) yapılan açıklamada, yeni dönemde yasağın etkin denetim kriterleri getirilerek kaldırıldığı belirtildi.

LİSANSLAR SİL BAŞTAN

Açıklamaya göre, göre Türkiye’de faaliyet gösteren 1350 geri dönüşüm firmasının tüm lisansları sil baştan gözden geçirilecek. Atık ithalatında suistimalin önüne geçebilmek için teminat mektubu zorunluluğu getirildi. Teminat mektubu ile aynı zamanda merdiven altı firmaların elenmesi hedefleniyor. Eskiden, ithalatçı firmalar kırma makinesiyle elde edilen üretim kapasitelerinin en fazla yüzde 50’si kadarını ithal edebiliyor, kalan kısım ise yurt içinden temin ediliyordu. Yeni düzenlemeye göre ise kırma makinesi kapasitesiyle değil daha büyük yatırım gerektiren ve daha katma değerli ürün aşaması olan ısıl işlem kapasitesi baz alınarak ithalat oranı belirlenecek. Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre firmalar daha çevreci geri dönüşüm için gerekli makine-ekipmanları bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca ithal edilen atığın takibi için tehlikeli atık taşımacılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullandığı Mobil Atık Takip Sistemi’ne (MoTAT) ithal plastik atık da konulacak. Böylece ithal atıkların, limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilmesi sağlanacak.

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