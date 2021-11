Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı açıldı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında yan yol düzenlenmeleriyle ana yola katılım noktalarını iyileştirerek, transit trafiğin kesintisiz akışını sağladıklarını ve Polatlı şehir içi geçişini rahatlattıklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli bağımsızlık mücadelesinin en önemli örneklerinden birinin verildiği bu kutlu topraklara bugün müjdeyle geldiklerini belirterek, bölgedeki trafik akışını rahatlatacak Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı yapım çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden bakanlık olarak Türkiye'yi dünyaya değil, dünyayı Türkiye'ye bağlamak için çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, bu doğrultuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı'nın önemli projelerden olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Ankara'nın, İzmir ve Ege Bölgesi ile bağlantısının, Polatlı geçişinin de yer aldığı, D-200 Devlet Yolu üzerinden sağlandığını ifade etti.



Karaismailoğlu, son yıllarda hızla büyüyen Başkent, Anadolu ve ASO 2. ve 3. organize sanayi bölgelerinin faaliyetlerinin de bölge trafiğinin yoğunluğunu günden güne artırdığını belirterek, güzergahın en yoğun olduğu kesimlerin yıllık ortalama günlük trafik değerinin 50 bine yaklaştığını ve bu sayının gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Ankara'nın batıya, Ege Bölgesi'nin ise İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerine bağlantısını sağlayan D-200 Doğu-Batı koridorunun kaliteli ve konforlu hizmet vermesi için iyileştirme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çalışmalar kapsamında Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir Yolu Kavşağı'ndan Polatlı girişine kadar uzanan 52 kilometrelik kesimi ile 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişi'ni 6 şeritli, Polatlı çıkışı-Sivrihisar Kavşağı arası 57,5 kilometrelik kesimi ise 4 şerit halinde toplam 116 kilometre olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yeniledik. Çalışmalar kapsamında ayrıca 52 kilometrelik ilk kesimde Alagöz Kavşağı'na ilave köprü yaptık. 6,5 kilometrelik Polatlı Şehir Geçişi'nde tek taraflı 5,3 kilometre kutu menfez şeklinde sel önleme drenaj kanalı ve 4 kilometre uzunluğunda 2x1 şeritli yan yol tesis ettik. 44 metre uzunluğunda Kartaltepe Köprülü Kavşağı'nı tamamladık. Her biri 60 metre uzunluğundaki Sakarya, DDY-1 ve DDY-2 sağ köprülerini yıkıp yeniden yaptık. 57,5 kilometrelik ikinci kesimde de 24 kilometre tırmanma şeridi inşa ettik."



"D-200 DOĞU-BATI KORİDORUNUN KALİTELİ VE KONFORLU HİZMET VERMESİNİ SAĞLADIK"



Karaismailoğlu, projeyle D-200 Doğu-Batı koridorunun kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağladıklarına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Yan yol düzenlenmeleriyle ana yola katılım noktalarını iyileştirerek, transit trafiğin kesintisiz akışını sağladık ve Polatlı şehir içi geçişini rahatlattık. Transit trafiğin bölgeden geçişinde yaşanan gecikmeleri ortadan kaldırdık. Kartaltepe Köprülü Kavşağı ile Kartaltepe Mehmetçik Anıtı'na ve Panoramik Müze'ye kolay ulaşım imkanını sağladık. Ankara-Polatlı-Sivrihisar Yolu'nda yaptığımız iyileştirmeler ve yeni imalatlarla da zamandan 45,7 milyon lira ve akaryakıttan 85,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 131 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Trafikten kaynaklı karbon salınımını da 34 bin 200 ton azaltacağız. Tasarruf edilen bu para artık devletimizin kasasında, insanımızın cebinde kalacak."



Yatırımların, millete olduğu kadar doğaya da "nefes" olmaya devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, geleceğe dönük plan, proje ve buluşlarda, yeşil ve çevre bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.



Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın gereği olarak "sürdürülebilir akıllı ulaşımı" da hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, bu hedef kapsamında sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığı geliştireceklerini, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarını yerine getireceklerini, demir yolu taşımacılığını daha da geliştirip yakıt tüketimini ve emisyonu azaltacaklarını, mikro hareketlilik araçlarının kullanımını yaygınlaştıracaklarını belirtti.



Bakan Karaismailoğlu, küresel gelişmelere paralel olarak ulaşımda seyahat sürelerini azaltacaklarını vurgulayarak, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanacaklarını, enerji verimliliğinin sağlanmasıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını aktardı.



"HER YATIRIMIN YERİNİ BULDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



Yaptıkları her yatırımın, gerçekleştirdikleri her projenin yerini bulduğunu çok iyi bildiklerini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Bir yanda halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören bizler, diğer tarafta liyakatsiz kadrolarla Ankara, İstanbul ve İzmir'i başarısızlık girdabına sürükleyenler. Halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler. Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul Boğazı'nı ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Bunu herkes aklının bir köşesine yazsın. Bu mektubu yazanlar böyle yanlış işlerle uğraşacaklarına önce kendi işlerine sahip çıksınlar. Ne Ankara'da ne de İstanbul'da 2,5 yıldır, İzmir'de 30 yıldır vatandaşlarımızın 'iyi ki yaptılar' dediği, alkışladığı tek bir projeleri yok. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de. Emek hırsızlarını, gözlerini iktidar hırsı bürümüş ve her türlü kirli odakla iş birliği yapmaya hevesli olanları uyarıyoruz, halkımız suyu getirenle testiyi kıranları elbette çok iyi görüyor. Emanet aldıkları şehirlere hizmet vermeyen, halkına çile çektiren ve çağın gerisine taşımak isteyenleri yakından takip ediyoruz."

Karaismailoğlu, tamamladıkları ve yapımı devam eden tüm projeler hayata geçtiğinde, Kurtuluş Savaşı'nın ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin eşsiz hatıralarını ve kahramanlıklarını bağrında taşıyan Polatlı'nın, gelişen ulaşım ağıyla ziyaretçi sayısının fazlasıyla artacağını belirterek, şehrin turizm, ticaret ve üretim faaliyetlerinin daha da üst seviyelere çıkacağını söyledi.



AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de meydana getirilen eserin Ankara'ya, Polatlı'ya ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulunarak, Ankara'nın "diplomatik başkent" olmasının yanı sıra sanayi, ticaret, eğitim ve tarımın da başkenti olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeye her gün yeni eserler kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Şahin, açılışı yapılan projelerin Ankara'nın batıya açılan kapısı olan Polatlı'nın trafik yükünü hafifletmesinin yanı sıra ilçenin ticari, sınai, tarım ve eğitim açısından daha da büyümesi, güçlenmesi ve kalkınması adına elzem olduğunu dile getirdi.



Şahin, insanların hayatını kolaylaştırmak, refah seviyelerini ve yaşam kalitelerini artırmak için 19 yıldır ülkeye hizmet ettiklerine dikkati çekerek, nice yıllar boyunca Ankara'ya ve ülkeye hizmete devam edeceklerini bildirdi.



Konuşmaların ardından Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirildi.