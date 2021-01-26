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Polatlı Belediyesi'ne ait AVM içindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek
Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesi'ne ait olan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki ilanda tabloda kat ve numaraları belirtilen dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile kiralama işlemi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 09.02.2021 Salı günü saat 15:00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile yapılacaktır.
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