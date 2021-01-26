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HaberlerEkonomi HaberleriPolatlı Belediyesi'ne ait AVM içindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek
GeriEkonomi Polatlı Belediyesi'ne ait AVM içindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Polatlı Belediyesi'ne ait AVM içindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek

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Polatlı Belediyesi'ne ait AVM içindeki 31 adet dükkan kiraya verilecek
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Mülkiyeti Ankara Polatlı Belediyesi'ne ait olan Kartaltepe Alışveriş Merkezindeki ilanda tabloda kat ve numaraları belirtilen dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile kiralama işlemi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 09.02.2021 Salı günü saat 15:00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

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