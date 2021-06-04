Plastik ve çelikte gergin bekleyiş

Koronavirüs döneminde hızla yükselen hammadde maliyetleri çok sayıda sektör için üretim sıkıntısı oluşturuyor. Özellikle Türkiye’nin yurtdışına bağımlı olduğu çelik ve plastik gibi hammaddelerin fiyatlarındaki hızlı artış üretim zincirinde yakın dönem için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Son olarak Rusya’nın hurda çelik vergisini 45 Euro’dan 70 Euro’ya yükseltmesi hem çelik üreticileri için hem de çeliği üretimde kullanan sektörler için maliyetlerin katlanmasına neden oldu.

DIŞA BAĞIMLILIK ÇOK YÜKSEK

Son 1 yıllık süreçte üreticilerin hammadde fiyatlarındaki artışı bir şekilde idare etmeye çalıştığını söyleyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Plastik ve çelikteki fiyat artışı artık ciddi boyuta ulaştı. Bu iki ürün grubunda da Türkiye yüksek oranda dışa bağımlı. Çin ve Rusya gibi ülkeler kendi üretimlerini korumak için ek gümrük vergisi uyguluyor. Üstelik bunları sürekli arttırıyor. Bunun yanında biz de bu ürünleri ithal ederken bir daha ek vergi ödüyoruz. Yani hem onlardan alırken hem de burada. Bu maliyetlerin çok daha fazla artmasına neden oluyor” diye konuştu.



‘EK VERGİ KALDIRILSIN’

Türkiye’nin çelik gibi hammaddelerin temininde yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Öksüz, “En azından Türkiye’nin kendi koyduğu ek vergileri kaldırması gerekiyor. Ek vergiyi neden koydular? Yurtiçinde üretim yapan firmaları teşvik etmek için. Onlar yatırım yapsın diye. Plastikte yüzde 6.5, çelikte yüzde 12 gibi bir ek vergi oranı var. Ancak yerli üreticiler bu yüksek ihtiyacı karşılamıyor. Yıllardır üretim seviyesi teşviklere rağmen aynı seviyede. Biz içerideki bu ek vergilerin kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MALİYETLERE YANSIYACAK

Kısa süre önce 500 dolara alınan saç demirin 1100 dolara, 1200 dolara alınan çeliğin 2 bin 800 dolara kadar çıktığını aktaran Öksüz, “Buna doların yükselişini de eklediğinizde zam kaçınılmaz oluyor. Üstelik hurda çeliğin yüzde 15 gibi bir firesi de var. Mutfak gereçlerinde pandemi döneminde hammadde fiyatlarına bağlı olarak yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandı. Şimdi bir zam dalgası daha yaşanacak. Tüm mutfak ürünlerinde yüzde 30-50 arasında zam bekliyoruz” dedi.

KDV’YE TAKSİT TALEBİ

Sektör olarak ilk çeyrekte ihracatta yüzde 40 büyüdüklerini söyleyen Mesut Öksüz, “Pandemi döneminde mutfak gereçlerinde bir ihracat başarısı yazdık. 3.5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Bu başarının devam etmesi gerekiyor. Biz vadeli satış yapıp KDV’yi peşin ödüyoruz. Diğer bir zorluğumuz da bu. En azından bu sıkıntı süreç geçene kadar KDV’de de bir taksit imkanı getirilmesi şart” dedi.

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