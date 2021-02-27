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Ekonomi
Umut ERDEM / AKARA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Plastik poşette büyük düşüş

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Plastik poşette büyük düşüş
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na poşet üretimi ve satışları ile ilgili bir önerge verdi.

Bakan Kurum, Gürer’in önergesine verdiği yanıtta plastik poşet kullanımı ile ilgili şunları aktardı: “2018 yılında piyasaya sürülen plastik poşet miktarı tahmini yaklaşık 30 milyar adet iken, 2019 yılında üretilen plastik poşet sayısı yaklaşık 2.5 milyar adet civarında olmuştur.

Geri kazanım katılım payı tahsil edilen plastik poşet sayısı ise yaklaşık 17 milyon adet civarında gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise geri kazanım katılım payı tahsil edilen plastik poşet sayısı 20 milyon adet seviyelerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2018 yılında piyasaya sürülen polietilen hammaddeden üretilen ambalaj miktarı yaklaşık 1.4 milyar kilogram iken, söz konusu miktar 2019 yılında 900 milyon kilograma düşmüştür.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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