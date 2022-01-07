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Plakaya yazılan ceza iptal edildi! Mahkemeden emsal karar

#Plaka#Ceza#Emsal Karar
Plakaya yazılan ceza iptal edildi Mahkemeden emsal karar

Adana'dan Osmaniye'ye giderken emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle plakaya kesilen 144 lira ceza, Bahçe Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi. Mahkemenin, ‘Ceza kişiye kesilir' diyerek iptal ettiği karar emsal niteliği taşıyor.

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Tıbbi satış mümessili olan Aysun İşler, kendine ait eşinin kullandığı hafif ticari araçla Adana'dan Osmaniye'ye gitti. D-400 Karayolu'nda rutin kontrol yapan jandarma, aracı kullanan Burak İşler'in emniyet kemeri takmadığını tespit etti ve ceza tutanağını aracın plakası üzerinden düzenleyip 144 lira idari para cezası uyguladı.

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CEZA YARGIYA TAŞINDI

Aysun İşler, durumu avukatı Bahar Dinç Örgen aracılığıyla yargıya taşıdı. Örgen, tebligatın ardından 16 Haziran 2021'de itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi. İtiraz dilekçesini dikkate alan Bahçe Sulh Ceza Hakimliği ise emsal bir kararla cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi. Kararda ayrıca idari yaptırım kararının, hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, verilen cezanın iptal edilmesine hükmetti.

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Aysun İşler'in avukatı Bahar Dinç Örgen, “Ceza, delil yetersizliği nedeniyle iptal edildi. Karar emsal niteliği taşıyor. Vatandaşlarda kendilerine ceza geldiğinde haksız kesildiğini düşünüyorlarsa 15 gün içerisinde itiraz edip haklarını aramalılar” diye konuştu.

 

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#Plaka#Ceza#Emsal Karar

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