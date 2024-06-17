Plajların işletmesi MUÇEV’DE: Yatlardan alınan parayla 100 yeni plaj açılacak

Haberin Devamı

Halkın plajlardan daha uygun fiyatlarla yararlanabilmesi için yeni plajları MUÇEV’in işletmesi kararı alındı. Yat ve teknelerden elde edilecek gelirler de yeni plajların açılmasında harcanacak.

‘HALKA UCUZ HİZMET İÇİN’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Denizler halkındır sloganıyla ne kadar kaçak, işgal varsa; vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz” sözleriyle duyurduğu projenin ikinci aşamasında, 100 yeni halk plajı için çalışıldığını açıkladı. Bakanlık birimleri Türkiye genelinde 100 noktada açılacak yeni plajları belirleme çalışmalarında sona gelirken, kimin işleteceğine de karar verildi. Plajları, Muğla’ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla 10 yıl önce kurulmuş olan MUÇEV işletecek. Bakanlık yetkilileri yeni plajlarda kanalizasyon, su, tuvalet, duş gibi hizmetler için yatırım gerektiğini belirttiler. Bu maliyetleri karşılamak üzere MUÇEV’in 100 yeni plaj için ihale açıp açmayacağı yönündeki sorumuza yetkililer, “İhale açılmayacak, alt yükleniciye verilmeyecek. Minimum maliyetle, vatandaşa kaliteli ve ucuz hizmet verebilmek için kendi personelimizle işletme kararı aldık. Yat ve tekneler için kuracağımız mapa şamandıra sisteminden elde edilecek gelirin bir bölümünü, yeni plajların açılmasında kullanabiliriz” yanıtını verdiler.

Haberin Devamı

Ayrıca MUÇEV’in uhdesinde olup da belediyelerin işlettiği ama süresi dolan plajların da isteyen belediyelere devredileceğini vurgulayan bakanlık yetkilileri, “Gerek Muğla Ortaca’da bulunan gerekse Dalaman’daki halk plajlarının işletmeleri 5 yıllığına CHP’ye geçen belediyelere verildi” dediler.

KOYLARA GİRMEK RANDEVUYLA OLACAK

-Bakanlık, koylardaki yat ve teknelerin deniz yaşamına zarar vermeleri ve atıklarını denize bırakmalarını önlemek için pilot bölge ilan edilen Göcek’te 50’şer metre arayla 700 mapa şamandıra kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda deniz tabanına yerleştirilecek tonozlara bağlı olan şamandıralara yatların ve teknelerin bağlanması sağlanacak. Yatlar, geliştirilen mobil uygulamadan alınacak randevulara göre planlı bir şekilde koylara yaklaşacak ve sistemli şekilde demirlenmesi sağlanacak.Bakan Özhaseki, CNN Türk’te katıldığı programda, mapa şamandıraya bağlanan yatlardan günlük 100 Euro ücret alacaklarını da açıklamıştı. Yat ve teknelerin atıklarını denizlere keyfi şekilde boşaltmalarını engellemek için belirlenen atık noktalarından atık alımı yapılacak. Atıklarını kontrolsüz şekilde denize bırakanlara ‘caydırıcı’ miktarda para cezası kesilecek.