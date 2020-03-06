Plajlar 2100 yılına kadar yok olabilir

Doğa İklim Değişikliği dergisi, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyesi yüzünden 2100 yılında kadar dünyadaki kum plajlarının yarısının yok olacağını açıkladı. Dahası küresel fosil yakıt kullanımı ciddi oranda azalsa bile 2100’e kadar kum plajlarının üçte birinin yok olacağı söyleniyor.



Plajlar sadece turizm gelirleri nedeniyle değil, fırtına ve sel gibi doğal afetlerin önünde bir set görevi görmeleri nedeniyle de ayrıca önem taşıyorlar.



Yazıda bu olaydan en çok etkilenecek plajların; Avusturalya, Kanada, Şili, ABD, Meksika, Çin, Rusya, Arjantin, Hindistan ve Brezilya olduğu vurgulanıyor.