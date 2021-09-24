Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: 22 fabrika sattık 58 fabrikamız daha var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREkonomi Haberleri

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: 22 fabrika sattık 58 fabrikamız daha var

#Murat Ülker#Pladis Yönetim Kurulu Başkanı#Yatırım
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: 22 fabrika sattık 58 fabrikamız daha var
Emre ESER

Ülker CEO’su ve Pladis Bölge Başkanı Mete Buyurgan ile beraber Anadolu Hisarı’ndaki Pembe Yalı’da bir grup ekonomi gazetecisine değerlendirmelerde bulunan Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Cebimizde para var. Fırsat bulursak yeni yatırım yapabiliriz. Doğu Avrupa radarımızda. Kapasite arttırma projelerimiz de var yatırım planlarımız arasında” dedi.

Haberin Devamı

Özellikle mevcut borçların yapılandırılması konusunda Yıldız Holding olarak takvimin önünde olduklarını açıklayan Ülker, “Varlık satışı yaparak borçlarımızı ödüyoruz. Tüm dünyada 22 fabrika sattık son dönemde. 58 fabrikamız daha var. Fabrikaları stratejik yatırımcılara sattık. Alanlardan kimse dönüp şikayetçi olmadı. Bu süreçte elimizdekilerin kapasitesini arttırdık. Bazıları bulunduğu bölgede talebe yetişemiyordu. Hem onları iyileştirdik hem de kapasitelerini büyüttük. Pladis’ in Godiva’nın bütün finansmanını bulundukları yerlerde yapıyoruz. Yıldız’ın sendikasyonu ile bunların alakası yok. Hepsi farklı sepette” dedi.

100 ÜLKEYE İHRACAT

Ülker olarak atıştırmalıkta Türkiye’deki pazar paylarının yüzde 37 olduğunu ifade eden CEO Mete Buyurgan, “Çikolata ve bisküvide birinci kekte ise ikinciyiz. Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da üst sıralardayız. Her hafta 190 bin noktaya ürün gönderiyoruz. Net satışlarımızın yüzde 61, karımızın da yüzde 51 Türkiye’de. Yaklaşık 300 markayla toplam 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Toplamda 9 fabrikada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önem Gıda’nın satın alınmasıyla birlikte 4 tesis daha eklendi ve 13 fabrikaya çıktı. 1.5 milyon tonluk bir kapasiteye sahibiz. 2021 yılını da 11 milyar TL’lik bir ciro ile kapatmayı planlıyoruz. 11 milyar TL net satışa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl tahmini 260 milyon dolar ile kapatacağız” ifadelerini kullandı.

‘TL’NİN DEĞERLENMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ’

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de büyük bir planlama sorunu olduğunu söyleyen Murat Ülker, “Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. O dönem domates fiyatlar indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekiyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Ülker#Pladis Yönetim Kurulu Başkanı#Yatırım