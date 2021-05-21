Pizza devinde skandal! Milyonlarca kişi bu videoyu izledi, TikTok'ta tepki yağdı

Papa John's Pizza'nın 59 yaşındaki kurucusu John Schnatter'in adı skandala karıştı. Schnatter, 21 yaşındaki Kanadalı aktris Paige Madison Evans'a TikTok'ta bir düet videosu paylaştı.

TikTok'u aktif olarak kullanan Schnatter, 2018'de Papa John's'un CEO'su görevinden ayrılmış yerine Rob Lynch gelmişti.

TİKTOK'TA ALAY KONUSU OLDU

Kanadalı aktris Paige Madison Evans, ödüllü TV dizisi Fleabag'ın sesiyle dudak senkronizasyonu yaptığı orijinal videoyu paylaştı.

Eski pizza patronu, yaşının neredeyse üçte biri bir kadının bir videosuna yanıt vermesi garip karşılandı. Videoda özellikle eski CEO'nun hareketleri izleyicileri rahatsız etti.

'Onunla flört etme' sesi duyulurken sandalyesinde dönen Schnatter, sonrasında flört eder gibi mimiklerde bulunuyor ve göz kırpıyor. Schnatter'in bu hareketleri TikTok'ta alay konusu oldu.

Video internette yayıldı ve 2,4 milyon kez görüntülendi. Ancak yorumların çoğu olumsuzdu. Kimi hareketleriyle dalga geçerken, kimi yaş farkına karşın bu hareketi iğrenç olarak yorumladı.

GİDİŞİ BAŞARIYI GETİRDİ

Schnatter'in şirketteki tüm görevlerinden ayrılmasının ardından Papa John's hisseleri 2019'da yüzde 51 değer kazandı. Ancak yine de eski CEO öyle görmüyor ve pizzacının kurtuluşunun kendisine bağlı olduğunu iddia ediyor.

Kariyerine lisede okurken yerel bir pizzacıda çalışarak başlayan John Schnatter, kuruluş hikayesini şöyle anlatmıştı: “Pizza sektöründeki en büyük eksiğin, üstün kalitedeki pizzaları müşterilerin kapısına kadar ulaştırmak olduğunu keşfettim. Kaliteli bir pizza zinciri kurulursa başarılı olacağına inandım. Kaliteli, taze hamur ve malzemelerle lezzetli pizzaları yapma isteğiyle, babamın sahip olduğu barın arkasında pizzalar yapıp satmaya başladım. O dönemde babam iflas etmek üzereydi ve ona yardımcı olmak için 1971 model Camaro’muzu satarak, bu zor durumdan çıktık. Ardından babamın barının yanında, 1985’te ilk restoranımı açtım. İlk restoranın açılışından sonra, Papa John’s Pizza, ürün kalitesiyle beğeni kazandı ve hızlı bir yükselişe geçti. Peşpeşe yeni şubeler açmaya başladık.”

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