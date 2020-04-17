Piyasaya KDV üzerinden destek

Koronavirüsün etkilerini azaltmak amacıyla mart ayında çeşitli tedbirler alındı. Bunların başında da KDV beyannamelerinin ertelenmesi geldi. Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde vergiler 6 ay ertelendi. Nisan, mayıs ve haziranda verilmesi gereken KDV beyannameleri 27 Temmuz’da verilecek. Ödemeler ise ekim, kasım ve aralık ayında yapılacak. Ayrıca 26 Mart tarihinde verilmesi gereken şubat ayına ilişkin KDV beyannamesi de 24 Nisan’a ertelendi.

EKSİ 4.9 MİLYAR LİRA

Bu kararların etkisiyle KDV gelirlerinin düşük gelmesi bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı çarşamba günü mart ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre geçen yıl mart ayında dahilde alınan KDV 1.6 milyar liraydı. Bu yıl martta ise eksi 4.9 milyar lira olarak oldu. KDV’deki bu eksi rakamın iade ödemelerine devam edilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Mücbir sebep süresi bitinceye kadar uygulamaya devam edileceği ifade edilirken, bu yolla piyasaya destek verilmiş olduğu ifade edildi. Dahilde KDV detayında beyana dayanan KDV ve kesinti yoluyla KDV olmak üzere iki detay kalem var. Beyana dayanan KDV mart ayında 5 milyar 156 milyon lira eksi olarak gerçekleşti. Bu tutar kadar piyasaya iade yapıldığı tahmin ediliyor. Böylece başta ihracatçılar olmak üzere mükellefe iade yapmış oldu.

İHRACATÇILARA YAPILIYOR

KDV iadesi genellikle ihracatçılara yapılıyor. İhraç kayıtlı satış yapanlara, indirimli oranda teslimde bulunanlara KDV kanunun 32. maddesinde sayılan tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere iade veriliyor. Örneğin tekstil sektöründeki bir ihracatçı üreteceği ürün için kumaş, iplik alıyor, enerji, akaryakıt kullanıyor. İplik ya da kumaş alırken bu ürünü satanlara KDV ödüyor. Yurtdışına satarken ise ihracat yaptığı için KDV tahsil etmiyor. İhracat yaparken KDV tahsil etmediği için ara malları için ödediği KDV’yi devletten alıyor. İhracatçılar KDV iadelerini genellikle üç-beş ay geriden alabiliyor.

YIL SONU HEDEF 57.8 MİLYAR LİRA

Dahilde alınan KDV yurtiçinde satılan mallar üzerinden alınıyor. Bu yılın sonunda dahilde KDV’den 57.8 milyar lira gelir bekleniyor. Ocak ayında 9 milyar lira, şubat ayında ise 4.5 milyar lira tahsil edildi. Mart ayında 4.9 milyar lira eksi tahsilat olunca üç aylık KDV geliri 8.7 milyar lira oldu. Normalde KDV rakamı bütçe gerçekleşme raporuna yazılırken iadeler düşüldükten sonra yazılıyordu.