‘Piyasanın yüksek ateşini düşürdük’

Büyükhelvacıgil, koronavirüs salgını sonrası birçok sektörde olduğu gibi yağ sektöründe de hareketlilik olduğunu söyledi. Sektörde dışa bağımlılık durumu olduğunu vurgulayan Büyükhelvacıgil, şunları söyledi:

FİYATLARI YÜKSELTTİLER

“Ayçiçeği tohumu ithalatında ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu ilk önce ihracatını kısıtladı, daha sonra da tamamen durdurdu. Bu durumu fırsat bilen Karadeniz havzası ülkeleri de buna göre pozisyon aldı ve fiyatları suni olarak yükseltme girişiminde bulundu. Bu durum halkımızın gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik tehdit oluşturuyordu. Hızlıca harekete geçtik. Fiyatlarda önemli rol oynayan gözetim fiyatı ve gümrük vergisi tedbirleri Bakanlığımız tarafından ardı ardına alındı. Piyasanın nisan ayı başında yükselen ateşini etkili bir biçimde düşürmeyi başardık. Bu sıkı çalışma ile sıkıntıyı kısa sürede atlattık, yağ stoklarında da böylece problem yaşamadık.”

ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK

Büyükhelvacıgil, “Tüketicimiz yeni hasat dönemine kadar raflarda yağını bulmaya devam edecek. Ürün eksikliğimiz de stok sıkıntımız da yok. Bu başarı başta hükümetimizin olmak üzere sektörümüzün de bir başarısıdır. Vatandaşlarımızın hem sağlık hem de bütçeleri açısından bu süreci titizlikle yönettik, alnımızın akı ile çıktık” diye konuştu.

GIDADA SPEKÜLATİF SÖYLEMLERE İNANMAYIN

Sorunlarından birinin de tağşiş olduğunu vurgulayan Büyükhelvacıgil, “Birçok alanda olduğu gibi gıdada da, gerçek olmayan, spekülatif, sektöre ve sektörde çalışan binlerce insana zarar veren bilgiler, sosyal platformlarda paylaşımlar son dönemlerde fazlasıyla sıklaştı. Dernek olarak yaptığımız çalışmalarla halkımızın güvenilir gıda tüketmesi konusunda verdiğimiz mücadele de ortadadır. Bu konuda tüketicilerimize düşen şey; gıda ürünlerini alırken, etiketleri dikkatli okumak, gerektiğinde uzman kişilere danışıp bilgi almak, araştırma yapmak” dedi.