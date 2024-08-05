Piyasaların gözü Ortadoğu’da

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Japonya borsasında başlayan sert düşüşler Türkiye dahil birçok ülkede endeksleri kırmızıya boyadı. ABD’de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışına, Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilim ve ABD’de tarım dışı istihdam artışının beklenenin altında kalması eklenince, birçok ülke borsasında sert düşüşler görüldü.

ABD’de tarım dışı istihdam artışı temmuz ayında 114 bin kişide kalarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4.1’den 4.3’e çıktı ve 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İLK DÜŞÜŞ JAPONYA’DA

İlk sert düşüş, Japonya’dan geldi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.81 düşüşle günü kapatırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3.80, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.8 geriledi. Avrupa’da gösterge endeks Stoxx Europe 600 günü yüzde 2.73 değer kaybıyla kapatırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2.33, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2.55 düştü.

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Geçen haftanın son işlem gününün kapanışında Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.51 azalarak 39.737,26 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1.84 azalışla 5.346,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.43 kayıpla 16.776,16 puana düştü.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 3.01 düşüşle 10 bin 473,47 puandan tamamladı.

‘GERGİNLİKLER AZALIRSA...’

Uzmanlara göre, piyasaların gözü artan jeopolitik gerginliklerde olacak. Bu hafta yurt içinde açıklanacak enflasyon verisinin de radarda olduğunu söyleyen analistler, küresel gerginlikler azalırsa, yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de olumlu seyre dönerse borsada tepki alımlarının gelebileceğine işaret ediyor.