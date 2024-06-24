Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında

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TCMB, mart ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50’ye yükseltmişti. Karar açıklamasında, “Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir” denilmişti. Merkez, nisanın ardından mayıs ayını da pas geçmiş; politika faizini yüzde 50’de sabit tutmuştu. Piyasa tahminlerine göre, Merkez’in bu haftaki toplantıda da politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

TCMB’nin 14 Haziran’da açıkladığı piyasa katılımcıları anketi sonuçları da, piyasanın faiz beklentilerini ortaya koymuştu. Buna göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 51.51 iken bu anket döneminde yüzde 50.77 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi haziran anketinde de yüzde 50 oldu.

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Öte yandan, bu hafta yurt dışında ise öncelikle ABD’den gelecek çekirdek PCE verileri yatırımcıların odağında olacak. Yurt içinde öne çıkan diğer veriler, güven endeksleri, kapasite kullanım oranı, konut fiyatları, yabancı ziyaretçi sayısı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret, hizmet üretici fiyatları, brüt ve net borç stoku olacak.