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Piyasaların gözü bu açıklamada! Gri liste açıklaması yarın yapılacak

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#Türkiye#Gri Liste#Mali Eylem Görev Gücü
Piyasaların gözü bu açıklamada Gri liste açıklaması yarın yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 11:41

Mali Eylem Görev Gücü Başkanı Raja Kumar, yarın Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye'nin gri listeden çıkma durumu da belli olmuş olacak.

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Türkiye ekonomisindeki yapısal ve mali politika değişiklikleri küresel anlamda ses getirmeye devam ediyor. Mali Eylem Görev Gücü kapsamında gri listede yer alan Türkiye'nin listeden çıkması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Singapur'a gitti.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, yarın TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

BAKAN ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Türkiye'nin gri listedeki durumunun da ele alınacağı toplantıda Bakan Şimşek yapılan değişikliklere yönelik sunumda bulunacak.

Genel kurulun değerlendirmesiyle birlikte Türkiye'nin listedeki durumu netleşecek.

Bakan Şimşek, ilk sinyallerin olumlu olduğunu, siyasi müdahale olmazsa Türkiye'nin gri listeden çıkacağını söylemişti.

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KRİPTO PARALARA İLİŞKİN DÜZENLEME İÇEREN KANUN DA YASALAŞTI

Türkiye'nin Gri Liste'den çıkmasının koşullarından biri olan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık, varlık hizmet sağlayıcısı, platform tanımlaması yapıldı.

26 Haziran'da başlayan altıncı FATF Genel Kurul toplantısı yarın sona erecek. FATF Başkanı, Genel Kurul sonuçlarını duyurmak üzere Singapur'daki Marina Bay Sands Konferans Merkezi'nde TSI 12.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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#Türkiye#Gri Liste#Mali Eylem Görev Gücü

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