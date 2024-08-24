Piyasaları rahatlatan mesaj

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Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını ABD’nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren Jackson Hole sempozyumu başladı. Kansas City Fed’in ev sahipliğinde 1978’den bu yana düzenlenen sempozyumun bu yılki teması ‘para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi’ oldu. 24 Ağustos’a kadar sürecek etkinlikte merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele alacak; küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişmeyi tartışacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da bu yıl Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na katılan merkez bankası başkanları arasında yer alacak. Sempozyumun kilit noktası ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma idi. ABD ekonomisinin gidişatı ile para politikalarının yönünün, Powell’ın mesajları ile netlik kazanması bekleniyordu. Konuşmasında enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını vurgulayan Powell, piyasaların beklediği faiz indirimi mesajını verdi.

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‘ENFLASYON DÜŞTÜ HEDEFE YAKINIZ’

Powell, enflasyon hedeflerine çok yaklaştıklarını, yüzde 2’lik enflasyon hedeflerine ulaşacaklarına yönelik inançlarının güçlendiğini vurguladı. “Enflasyon beklentileri daha az çıpalanmış durumda, bunu başardık” diyen Powell, “Enflasyon önemli ölçüde düştü, artık hedefe çok daha yakınız. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu. Para politikalarının dezenflasyonda önemli rol oynadığını kaydeden Powell, “Enflasyon baskısını önlemek için aldığımız önlemler devam etti. Enflasyonun yeniden dengeleneceğini öngördük ve beklentilerimiz bu amaç etrafında şekillendi” diye konuştu.

İstihdam piyasasındaki yavaşlamanın normalleşmeye işaret eden Powell, “Para politikasını ayarlama zamanı geldi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı verilere, görünüme ve risk dengesine bağlı olacak” ifadelerine yer verdi.

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POWELL SONRASI PİYASALAR

Fed Başkanı Powell’ın konuşması öncesinde yüzde 3.85 seviyesinde bulunan ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, politika ayarlamasına başlanacağı sinyali verilmesi üzerine yüzde 3.79’a geriledi.

Powell’ın konuşması sonrası Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 0.94 artışla 41 bin 95 seviyesine; S&P 500 endeksi 1.01 artışla 5 bin 626,77 seviyesine yükseldi. Altın fiyatları da hem Powell’ın sunumu öncesi hem sonrası yükseldi. Hafta başında 2 bin 500 dolar seviyelerinde olan ons altın hafta içinde 2 bin 535 seviyelerine kadar yükselmiş, sonrasında ise kâr satışlarının da etkisiyle 2 bin 500 dolar seviyesinin altına çekilmişti. Perşembe günü yüzde 1.1 düşüşle kapanan altın, Powell’ın konuşma yapacağı haftanın son işlem gününde ons başına 2 bin 492 dolardan işlem görmüş; yurt içinde ise gram altın 2 bin 724 TL seviyesinde seyretmişti. Powell’ın konuşması sonrası ons altın, 2 bin 510 doları aştı. Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak altının yatırım açısından daha çekici olmasını sağlıyor. Bu nedenle, Fed kararına etki edecek ekonomik veriler de altın piyasasını yakından ilgilendiriyor.

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Öte yandan, Powell sonrası dolar endeksi 100.92’ye inerken, Euro/dolar paritesi 1.118’e kadar yükseldi. Euro, dolar karşısında Temmuz 2023’ten, sterlin de Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.