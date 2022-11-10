Piyasalardan hızlı tepki! ABD enflasyonu altını yükseltti

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Altın fiyatlarını ABD Ekim ayı enflasyon rakamları hareketlendirdi. ABD'de Ekim ayında enflasyon yüzde 7,7 geldi ve Eylül ayındaki yüzde 8,2'nin altına gerilemiş oldu. Enflasyondaki artış hızının gerilemesiyle birlikte altın fiyatları hızla tepki gösterdi ve yükseliş başladı.

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ABD ekonomisindeki olumsuz gidişat son enflasyon verisiyle görünüm değiştirmeye başladı. Fed'in faiz artırımlarındaki hızı belirleyen enflasyon rakamlarının düşüş göstermeye başlamasıyla birlikte Fed'in de faiz tarafında alacağı aksiyon yön değiştirebilir.

Enflasyonun düşük gelmesine paralel ons ve gram altın tarafında güçlenme başladı. Ons ve gram altın yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Ons altın 1737 dolar, gram altın ise 1036.8 liraya kadar yükseliş gerçekleştirdi. Gram altın böylece yaklaşık 3 ayın zirvesine çıkmış oldu.