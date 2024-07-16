Piyasalarda Trump etkisi

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Kriptoda yaşanan bu yükselişte, Trump’ın kendisini ‘kripto yanlısı’ olarak konumlandırmasının etkili olduğu belirtiliyor. Temmuz ayı başında dört ayın en düşük seviyesine gerileyen ve 60 bin doların altına inen Bitcoin, Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından dün yeniden 60 bin doların üzerine çıktı. Dün yükselişini sürdüren Bitcoin, yüzde 4.9 yükselişle 62 bin 998 dolardan işlem gördü. Ethereum da yüzde 4.54’lük yükselişe 3 bin 346 dolardan alıcı buldu.

DOLAR GÜÇLENİNCE PETROL GERİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ise, ABD dolarının değer kazanması etkili oldu. Suikast girişiminin ardından güçlenen dolar endeksi 103.980 seviyesinde bulunuyor. Güçlü ABD doları, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek, alımların azalmasına ve fiyatların gerilemesine neden oluyor.

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Cuma günü 86.35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85.03 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, dün sabah saatleri itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.19 azalarak 84.87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80.86 dolardan alıcı buldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ PESO’DA OLDU

Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olacağına dair beklentilerin kuvvetlenmesinin ayrıca, korumacı politikaları nedeniyle, gelişen ülke para birimleri için risk oluşturduğu belirtiliyor.

Suikast girişimi sonrası Güney Kore wonu düşerken Tayland bahtı 8 günlük yükselişini tersine çevirdi, Malezya ringiti ocak ayında gördüğü zirve seviyeden düşüşe geçti. Güney Afrika randı da yüzde 0.6 geriledi. Dolara karşı bugün en çok değer kaybeden para birimi ise yüzde 1’in üzerinde düşüşle Meksika pesosu oldu. Analistlere göre bu düşüşte, Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi durumunda Meksika karşıtı politikalarına devam edeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

TL de dolara karşı değer kaybını artırdı. Dolar/TL dün yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 33.0840 seviyesinden işlem gördü. Geçen haftayı 33.05 seviyesinden kapatan dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu günde 33.08 ile rekor tazelemiş oldu.