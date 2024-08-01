Piyasalarda suikast gerginliği

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Piyasaların Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde olduğu gibi Hamas Lideri Haniye’nin öldürülmesine de ilk anda negatif tepki verdiğini belirten İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, jeopolitik gerginliklerin olmasının piyasalarda baskı yarattığını söyledi. Geçen haftadan bu yana bazı söylemlerin zaten dolaşımda olduğunu ve İsrail’in birkaç ülkeye birden savaş başlatmasının her tarafta biraz daha endişeyi beraberinde getirdiğini söyleyen Toros, “Bu da piyasalarda risk iştahını düşürdü. Bunu belirli dönemlerde zaten gördük. Jeopolitik gerginliklerin ilk başladığı dönemlerde piyasalar bunlardan olumsuz olarak etkilenir. Daha sonrasında gerek ılımlı açıklamalar gerekse arabulucu görüşmelerle birlikte kısa zamanda fiyatlamaların tekrar pozitife döneceğini görürüz” diye konuştu.

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RİSK POTANSİYELİ ZATEN ARTMIŞTI

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci ise bölgedeki gerginliğin Hamas liderinin öldürülmesiyle başlamadığına dikkat çekti. Çitilci, şu yorumu yaptı: “Trump’ın adaylığı ile birlikte Ortadoğu’da risk potansiyeli zaten artmıştı. Üzerine İsrail’in katliamları ve Hamas liderinin öldürülmesi sonrası bölgedeki jeopolitik risk teması ciddi bir noktaya geldi. Bu da özellikle coğrafi lokasyonumuzdan dolayı bize belli bir noktada negatif yansıyacak bir olay. ‘Bu oldu bundan dolayı Borsa İstanbul düştü’ diyemem. Suikast düşüşe veya kâr realizasyonuna sebep olacak nedenlerden biri oldu.”