Piyasalarda Rusya gerilimi sürüyor

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TÜRKİYE’nin girişimleri ve diplomatik başarısıyla Rusya ve Ukranya arasındaki ilk üst düzey temas dün Antalya’da gerçekleşti. Toplantının kesinleştiği andan itibaren küresel piyasaların gözü Antalya’ya çevrildi. Piyasalar toplantı saatine kadar diyalog yollarının açılması ve uzlaşma ihtimalini fiyatlayarak ‘iyimser’ bir grafik izledi. Başta brent petrol olmak üzere altın, dolar ve ruble de dalgalı seyir takip edildi. Özellikle petrol ve altında gevşeme hemen hissedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüştüğü üçlü zirve 1.5 saat sürdü. Bu görüşme sonucu, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol’dan kaçan siviller için güvenli geçiş konusunda bir ateşkes veya anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmayınca piyasalardaki umut beklentisi de yerini bir miktar negatif havaya bıraktı.

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Avrupa’nın en büyük borsaları görüşmenin ardından kayıplar yaşadı, tablolar kırmızıya büründü. Alman Birleşik Borsa Endeksi DAX ve İtalya FTSE endeksinde öğlenden sonra kayıplar yüzde 3’ü aşarken, Paris CAC 40 yüzde 2.7, Londra ETSE 100 endeksi yüzde 1.5 değer kaybetti. Aynı şekilde ABD vadeliler de yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşadı. Bu kapsamda, Dow Jones Sanayi Endeksi 273 puanık kayıp yaşayarak yüzde 0.82 düştü. S&P 500 vadelileri yüzde 0.77 ve Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1.11 düştü. Türkiye’de ise BIST 100 endeksi daha iyimser bir tabloda seyretti. Endeks günü bir önceki güne benzer 2.042 puandan tamamladı.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Geçtiğimiz salı günü, 2020 yılındaki tarihi zirvesi olan 2075 dolara yaklaşarak 2050 dolar seviyelerini gören altının onsu, Antalya’daki kritik görüşme öncesi sert düşerek 24 saatte yüzde 4.5 kayıp yaşamıştı. Görüşmenin ardından altında da yükselme trendi devam etti. 1976 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın yüzde 0.75 oranında yükselerek günü 2006 dolar seviyelerinde tamamladı. Öte yandan, dolar/TL gün içerisinde yüzde 1.76 yükselerek 14.91 lira, Euro/TL ise yüzde 1.5 yükselerek 16.49 liradan işlem gördü.

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PETROL SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YÜKSELİŞTE

UKRAYNA-Rusya savaşından en çok etkilenen petrolde dalgalı seyir devam ediyor. Dün, gerek Antalya’daki zirveden olumlu bir sonuç çıkma ihtimali gerekse Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC+ koalisyonuna yönelik üretimi artırma çağrısı ardından yüzde 10’un üzerinde düşen brent petrol, yeniden yükselmeye başladı. Önceki gün yüzde 12 düşerek 111 dolarlara kadar gerileyen brent petrolün varili, dünkü ilk toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmayınca yeniden yükselişe geçti. Brent petrol dün akşam itibariyla yüzde 5’in üzerinde artarak 115 dolar seviyelerine çıktı. Hafta başında 130 dolarla kadar sıçrayan brent petrodeki sert düşüşün en büyük nedeni ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) piyasayı sallayan çağrısı oldu.

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ÜRETİM ARTTIRILACAK

BAE Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunun daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi. Otaiba, yazılı açıklamasında, BAE’nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için ‘güvenilir ve sorumlu’ bir enerji tedarikçisi olduğunu belirtti. BAE’nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurguladı. OPEC+ koalisyonu arasında Rusya kritik bir üye olarak öne çıkarken, Birleşik Arap Emirlikleri de koalisyonun üçüncü büyük üreticisi konumunda. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin çağrısı ABD tarafında memnuniyetle karşılanırken, ABD Enerji Bakanı’ndan da benzer bir çağrı geldi. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan enerji krizi nedeniyle petrol ve doğalgaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu.