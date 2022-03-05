Piyasalarda nükleer etki

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Santralın alev aldığı bildirilirken, santralde bir patlama meydana gelmesi ihtimali tüm dünyada endişe yarattı. Yangın haberi küresel piyasalara da sıçradı. Dün sabahın erken saatlerinde piyasalarda ciddi kayıplar yaşarken, yangının kontrol altına alınmasıyla piyasalar biraz nefes aldı. Ancak, nükleer riskinin devam etmesi endişeleri piyasalardaki geri dönüşleri sınırladı. Buna göre, önceki günü varili 110 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol nükleer endişesiyle 114 doların üzerine çıkarken, ilk tepkinin ardından 112 dolara geriledi. Yine 1.930 dolar seviyelerinde seyreden spot altın fiyatları yangın haberiyle birlikte 1.950 dolar seviyelerini gördü ve ardından 1.940 dolar düzeyine çekildi.

Yangın haberleri uluslarasası piyasalarda da hissedildi. Asya piyasalarında satışlar yüzde 2’yi geçti. Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.6 gerileyerek 585.5 ile Kasım 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Eksi yüzde 2.5’i gören Japonya’nın Nikkei Endeksi ise yüzde 2.23 düşüşle kapandı. Hong Kong borsasında yüzde 2.5’i bulan düşüşler Çin borsalarında yüzde 1’in üzerinde Güney Kore KOSPI Endeksi yüzde 1.3’ü buldu. Euro da gelişmeler nedeniyle Stoxx vadeli işlemlerde yüzde 3’ye yakın düştü. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik gerilim etkisini sürdürürken dolar, para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi Mayıs 2020’den bu yana ilk kez 1.10 seviyesinin altını test etti. Bu arada, Rusya borsa dün de işlemlere kapalıydı. Beş gündür kapalı olan borsanın 6 Mart’ta kadar işlemleri açılması beklenmiyor.