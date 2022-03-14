Yıllar sonra ilk olacak! Altın fiyatları nasıl etkilenir?

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Altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerle haftanın ilk gününe değer kaybıyla başladı. Ons altın geçtiğimiz hafta salı günü, İngiltere ve ABD’nin Rusya'dan yapılan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili uygulayacakları ambargoyu açıklamasından sonra 2070 dolara kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek, tarihi zirvesini yenilemesine 5 dolar kalmıştı. Sarı maden, tüm zamanların en yüksek seviyesini 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek kırmıştı. Ons altın cuma günü ise, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ‘Olumlu gelişmeler var’ açıklamasıyla 2000 dolar sınırından 1958 dolara kadar geriledi.

Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesiyle yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak güvenli limanlara sığınırken, bu da altın fiyatlarını destekliyor. Ons altını yükselten bir başka unsur ise küresel enflasyonist baskının artması olarak karşımıza çıkıyor. Jeopolitik risklerin azalması, Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentiler ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken; uzmanlar piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketlere karşı yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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PİYASALARDA FED HAFTASI

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek. Fed’ faiz kararını 16 Mart tarihinde Türkiye saati ile 21.00’de açıklayacak. Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklenirken, bu beklentiyi piyasalar fiyatlara daha önceden yansıttı. Toplantı sonrasında TSİ 21:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.

Piyasalar bu hafta Fed’in faiz kararının yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın toplantılarını takip edecek.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

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Altının ons fiyatı yeni haftaya 1985 dolar seviyesinden, bugün içerisinde en yüksek 1989 dolar seviyesini; en düşük ise 1967 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 11:51 itibarıyla yüzde 0,71 oranında düşüşle 1968 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; yeni haftanın ilk işlem gününde en yüksek 947,91 lira seviyesini, en düşük ise 919,83 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 1,02 oranında düşüşle 931,60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1525 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 267 liradan satılıyor.

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FED ŞAHİN BİR TAVIR ORTAYA KOYABİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı





Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ortamının ve Rusya’ya yönelik getirilen sert yaptırımların son dönemde risk iştahını baskılaması ve güvenli liman talebini güçlendirmesine bağlı olarak ons altında yukarı yönlü bir fiyatlama etkili oldu. Rusya ve Ukrayna arasında fiili olarak savaş başlamadan önce 1.800 dolarlı seviyelerde bulunan ons altında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından yükselişler güç kazandı.

Şubat ayının ikinci bölümünden itibaren güç kazanan alımlarla yukarı yönlü bir seyir izleyen ons altın 8 Mart tarihinde 2070 dolar seviyesi test edildi. Ancak geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin çatışmayı sona erdirmek için bazı tavizleri değerlendirmeye istekli olduğuna dair çıkan bazı haber akışları ile cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna görüşmelerinde belirli pozitif değişimlerin olduğunu belirtmesi ons altında geri çekilmelerin yaşanmasına ve fiyatlamaların 2000 dolar altına sarktığı görülüyor.

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HABER AKIŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Son haftalarda jeopolitik gelişmelerle fiyatlanan ons altın üzerinde kısa vadede Rusya – Ukrayna arasındaki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecektir. İki ülke arasındaki savaşın sürmesi ve daha da şiddetlenmesi durumunda ons altın cephesinde yükselişlerin sürmesine katkı sağlayabilir. Ancak mevcut durumda devam eden ancak şu ana kadar anlamlı bir ilerlemenin sağlanamadığı Rusya – Ukrayna görüşmelerinden savaş halini sona erdirecek bir anlaşmaya varılması durumunda ise düzeltme hareketlerinin hız kazandığı görülebilir. Bu nedenle özellikle Rusya – Ukrayna cephesindeki gelişmeler ve haber akışları yakından takip edilmeli ve gelişmelere bağlı olarak ons altında volatil fiyat hareketlerinin yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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Jeopolitik gelişmelerin yanında bu hafta 16 Mart Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı da kritik önemde olacaktır. Rusya – Ukrayna savaşı enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişlerin yaşanmasına neden olurken, bu durum üretim maliyetlerini artırarak küresel çapta enflasyonist baskıların daha derinden hissedilmesine neden olacaktır. Mevcut gelişmelerin enflasyonist baskıları artırması ve küresel büyüme üzerinde baskı oluşturması beklentileri öne çıkarken, ilerleyen süreçte merkez bankalarının artan enflasyon bununla birlikte ekonomik toparlanmadaki güç kaybı arasında zorlu bir süreç içerisinde alacakları kararlar önemli olacaktır.

MERKEZ BANKALARININ ADIMLARI ALTINI BASKILAYABİLİR

ABD ekonomisinin genel olarak gücünü koruması ve enflasyonda devam eden yukarı seyir nedeniyle Fed’in bu haftaki toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. ABD ekonomisinde önemli bir güç kaybı yaşanmadığı sürece enflasyonla mücadele politikasının ön planda kalacağını ve mart ayı itibariyle Fed’in faiz artırım döngüsüne başlayacağını değerlendiriyoruz. Başta Fed olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının sıkılaşma yönünde atacakları adımlar orta vadede ons altın üzerinde baskı oluşturabilir. Çarşamba günü Fed’in faiz kararı ve ileriye dönük vereceği mesajlar yakından takip edilecek olup, Fed’in şahin bir tavır ortaya koyabileceğini değerlendiriyoruz. Şahin tondaki açıklamalar doların küresel çapta gücünü korumasına ve ons altının baskı altında kalmasına yol açabilir.

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Toparlayacak olursak, kısa vadede jeopolitik gelişmeler ons altın üzerinde belirleyici olurken orta vadede Fed başta olmak üzere merkez bankalarının kararları fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Jeopolitik gelişme ve haber akışları ile bu haftaki Fed toplantısına bağlı olarak ons altında oynaklığın yüksek seyredebileceği dikkate alınmalıdır. Ons altında geri çekilmelerin devamında 1.960 - 1.940 dolar ve 1.900 dolar seviyeleri ilk önemli destek noktaları olup, 1.900 dolar altında satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar sıkışma alanının yeniden gündeme geldiği görülebilir. Gelişmelere bağlı olarak yükselişlerin yaşanması halinde 1.990 dolar ile 2.000 dolar seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Yeniden yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 2.000 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 2.000 dolar üzerinde 2.020 - 2.042 dolar ve 8 Mart’ta test edilen 2.070 dolar seviyeleri test edilebilir. 2.070 üzerinde yükselişlerin güç kazanabileceği ons altında 2.100’lü seviyeler hedeflenebilir.

ALTIN YATIRIMCISININ ASIL TAKİP ETMESİ GEREKEN KONU…

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Rusya Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili olarak her ne kadar üçüncü partiler öncülüğünde taraflarca müzakere görüşmeleri söz konusu olsa da 19. gününe girerek başladığımız yeni haftada halen somut bir ateşkes anlaşması gündeme gelmiş değil. Duruma bakıldığı zaman da bu konuda henüz öngörülebilir bir tarihten bahsetmek de pek mümkün görülmüyor. Dolayısıyla piyasalarda riskli varlıklarda pozisyon almaya dair çekinceler bu hafta da devam edecek gibi. Bu durum da ons altını beslemeye devam edecektir. Geçen haftaki yorumumda ons altında 1967 dolar seviyesinin altında kapanış görmemizin çok zayıf bir ihtimal olmasından bahsetmiştim nitekim bakıldığında da bu senaryo gerçekleşmedi.

Bu hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde olacak. Fed’in 25 baz puan (bps) faiz artırımına gitmesi piyasalar tarafından ağırlıklı beklenti ve bence büyük ölçüde bu beklenti satın alındı. Benim görüşüme göre, Fed faiz toplantısında hem ons altın hem de piyasalar üzerinde asıl belirgin faktör oynayacak konu Fed Başkanı Powell’ın soru cevap kısmında vereceği yanıtlar ve ayrıca FOMC ekonomik projeksiyonlarda enflasyon üzerinde yapılması muhtemel yukarı yönlü revizyonlar olacak.

1967 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Ons altın yatırımcılarının bence asıl takip etmesi gereken nokta bu hafta Fed toplantısından sonra açıklanacak FOMC ekonomik projeksiyonları. Enflasyon görünümünde riskli duruma dair bir çıktı olursa, ons altının hemen 2000 dolar üzerine doğru hızlı tepki vereceğini düşünüyorum. Şu andaki genel görünümde yine geçen haftaki analizime istinaden 1967 dolar altında kapanış olmadığı müddetçe ana yön yukarı doğrudur. Hatta Rusya Ukrayna savaşına ilişkin bir ateşkes haberi alsak dahi yaşanabilecek bir geri çekilmenin de çok kalıcı düşüş seyri oluşturacağını sanmıyorum.

Gram altın tarafında ise, dolar/TL kurunun geçen hafta 14.99TL seviyesini görüp geri döndüğünü ve haftalık yüzde 5’e yakın bir değer kaybı yaşadığını düşündüğümüzde, bu hafta Fed’in faiz artışı ile ABD Dolar Endeksi’nin 100 sınırını geçme olasılığını hesaba katarsak bu hafta yine gram altının yükseliş trendinde olmasını bunun da yeniden 970TL seviyesine kadar gitmesini bekliyorum. Gram altında alış fırsatını yaratacak durum dolar/TL kurunda ancak belirgin bir geri çekilme olması halinde gerçekleşecektir. Bu haftaya baktığımızda şu anda böyle bir durumun gündeme gelmesini de pek olası görmüyorum.