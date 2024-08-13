Piyasalarda kritik enflasyon haftası

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Geçen hafta başında küresel piyasalara ‘kara pazartesi’ yaşatan resesyon endişelerinin abartıldığına dair artan beklentiler, geçen hafta piyasalarda toparlanma yaratmıştı. Bu toparlanma haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor ancak ABD’de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağına yerleşmiş durumda. Çünkü bu hafta çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verecek ve bu veri piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olacak. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0.2, yıllık da yüzde 3 artmasının beklendiğini dile getiren analistler, piyasalarda enflasyon verisinden kaynaklı dalgalanmaların yaşanabileceğini kaydetti. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, altın piyasasında da yatırımcılar Fed’in bir sonraki para politikası adımına ilişkin ipucu verecek olan enflasyon verisini bekliyor.

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ALTININ GÖZÜ ABD’DE

Altın fiyatları, yarın açıklanacak ABD enflasyonu öncesi ivme kazanmakta zorlandı ve haftanın ilk gününde sınırlı yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.1 yükselerek 2 bin 435 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 2 bin 625 TL’den, çeyrek altın 4 bin 292 TL’den, Cumhuriyet altını ise 17 bin 116 TL’den satıldı. Altının bu yılki yükseliş eğilimini destekleyen faktörler arasında merkez bankaları ve Çinli tüketicilerden gelen artan satın alımlar ile Ortadoğu ve Ukrayna’daki çatışmalar yer almıştı.