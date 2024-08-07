Piyasalarda ‘kara pazartesi’ sonrası toparlanma eğilimi

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Geçen hafta cuma günü başlayan ve bu hafta başında derinleşen küresel piyasalardaki satış baskısı, piyasalara ‘kara pazartesi’ yaşatmıştı. Pazartesi günü son 37 yılın en kötü gününü yaşayan Japon borsası, dün kayıplarının bir kısmını telafi etti. İşte küresel piyasaları sarsan kaos sonrası son durum:

ASYA: Hafta başında 1987’den bu yana en sert satış dalgasını yaşayan Japonya’da Nikkei 225 endeksi dün yüzde 10.23 artışla günü 34 bin 675 puandan tamamladı ve 16 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3.30 değer kazancıyla 2 bin 522 puandan günü tamamladı.

AVRUPA: Hafta başında yüzde 3.5’in üzerine gerileyen Avrupa borsaları ise dün yükselişle açıldı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.8 yükselişle 491 puan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0.9 artışla 17 bin 465 puan seviyesinde işlem gördü.

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TÜRKİYE: Pazartesi günü BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5’i ve 7’yi aşması sonucu iki kere endekse bağlı devre kesici devreye girmişti. Küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle sarsılan ve haftaya sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de dün güne yüzde 2.71 yükselişle 10 bin 161,67 puandan başladı. Ancak, gün içinde yükselişini sürdüren endeks, gün içi primlerini silerek negatife geçti. BIST 100 endeksi günü ise yüzde 0.12 düşüşle 9 bin 881 puandan tamamladı. Böylece endeks yeniden 10 bin puan eşiğinin altına gerilemiş oldu.

KRİPTO PARA: Küresel piyasalarda yaşanan tarihi satış baskısı sonrası altın fiyatları dalgalanmış; kripto para birimleri ise sert kayıp yaşamıştı. Japonya’nın faiz artırımı ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle yoğun bir satış baskısıyla 58 bin dolar seviyelerinden 49 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyeden gelen alımların etkisiyle 50 bin 500-51 bin 500 dolar aralığındaki kritik eşiğin üzerine çıktı. ABD piyasalarının açılması ve ETF’lere olan yoğun talep sonucunda fiyat 56 bin dolara kadar yükseldi. Ethereum ise son 24 saatte yüzde 12.1 değer kazanarak 2 bin 520 dolar seviyesine çıktı.

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ALTIN: Altın fiyatlarında önceki gün başlayan düşüş dün de sürdü. Pazartesi günü yüzde 1.3 kayıpla 2 bin 410 dolardan kapanan altının ons fiyatı, dün yüzde 0.3 azalışla 2 bin 403 dolar seviyelerinde seyretti.

PETROL: Hafta başında yüzde 0.1 kayıpla 77.2 dolara gerileyen Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0.3 azalışla 76.9 dolar seviyelerinde seyretti.

KORKU ENDEKSİ: ABD’de S&P 500 Endeksi’ndeki dalgalanmayı gösteren ve ‘korku endeksi’ olarak da bilinen VIX Endeksi, resesyon endişesiyle önceki gün 65.7’ye çıkmasının ardından dün 38.57’ye geriledi.