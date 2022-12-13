Piyasalarda ‘kader’ haftası: Bu hafta 2023’e göz kırpacak

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Bu hafta piyasalar açısından oldukça kritik olurken, tüm dikkatler merkez bankalarında olacak. Yarın ABD Merkez Bankası (Fed), perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarını duyuracak. Ayrıca bugün piyasalar açısından en önemli verilerden biri olan ABD kasım ayı enflasyon verisi açıklanacak.

ABD enflasyonu Türkiye saatine göre bugün 16:30’da belli olacak. Ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 7,3’e gerilemesi; aylıkta yüzde 0,3’e düşmesi yönünde… Çekirdek enflasyonun ise, yıllık bazda yüzde 6,1; aylık bazda ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Piyasa aktörleri, çekirdek enflasyondaki gerçekleşmeleri manşet enflasyona kıyasla daha yakından takip ediyor. Enflasyon verisi, Fed’in faiz kararını verirken baktığı en önemli iki veriden biri olduğu için kritik. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin sürpriz gelmesi halinde, yarın Fed’den gelebilecek mesajlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Çekirdek enflasyon, bize fiyat artış hızının ilerleyen sürece yansıyacak iç temposunu gösterdiği için daha çok öne çıkıyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Küresel piyasaların baş aktörü olan Fed’in faiz toplantısı bugün başladı ve yarın sona erecek. Fed faiz kararını yarın Türkiye saati ile 22:00’de açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın açıklaması ise 22:30’da başlayacak. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’in bu toplantıda faiz artırımında frene basması ve 50 baz puan artırıma gitmesi bekleniyor. Fed son 4 toplantıda 75 baz puan faiz artımı yapmıştı.

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Toplantı sonrası Fed’den gelecek açıklamalar ve Başkan Powell’ın konuşmasında önümüzdeki toplantılara yönelik ip uçları oldukça önemli olacak. Açıklamalarda Fed’in ileriki dönemlerde uygulayabileceği ekonomik projeksiyonuna yönelik mesajlar aranacak.

Piyasa fiyatlamalarına bakılınca Fed’in faizleri önümüzdeki 3 toplantıda yüzde 5,00-5,25 seviyesine kadar yükseltebileceği beklentisi ağırlık basıyor.

PİYASALAR NE TEPKİ VEREBİLİR?

ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerine paralel gelmesi halinde, daha önceden fiyatlamalar yapıldığı için, piyasalarda sert hareketler beklenmiyor. Ancak, sürpriz bir veri gelmesi halinde piyasalarda oynaklıklar yaşanabilir. Beklentilerin üzerinde bir veri gelirse, risk iştahı azalabilir ve dünya borsa endekslerinde negatif fiyatlamalar oluşabilir. Ayrıca, doların dünyada daha çok güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve ters korelasyon etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarında baskının artması beklenebilir. Ekonomistlerin beklentilerinin altında bir veri gerçekleşirse, piyasalarda tam tersi bir etki görülebilir.

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Fed’in faiz toplantısı sonrası gelecek mesajlarda şahin bir tavır olması halinde piyasaya etkisi negatif, güvercin mesajlar gelmesi halinde ise piyasaları pozitif etkilemesi bekleniyor.

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2023 PARA POLİTİKALARI BU HAFTA GÖZ KIRPACAK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu





Bu haftanın küresel makro ekonomik veri ajandasında özellikle bugün, çarşamba ve perşembe günleri son derece önemli. Bugün, ABD kasım ayı enflasyon verisini karşılayacağız ve hemen ardından çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladıktan sonra perşembe günü gözlerimizi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevireceğiz.

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Bugün açıklanacak ABD kasım ayı enflasyonundaki ana beklenti hem yıllık hem de aylık bazdaki artış hızında ekim ayına kıyasla bir yavaşlama olması yönünde. Verinin bu yönde gelmesi Fed’in elini rahatlatacaktır. Hatta çarşamba günü Fed faiz kararının ardından, Başkan Powell’ın konuşması önceki 75 baz puan (bps) artış serilerinin olduğu toplantılara kıyasla daha yumuşak tonda olabilir. Bu toplantının diğer bir önemi de Fed’in ekonomik projeksiyonları yayınlayacak olması. İleriye yönelik tahminlerde de aşağı yönlü revizyonlar olacak mı diye özellikle takip edilmesi gerekliliğini tavsiye ediyorum.

25 BAZ PUAN FİYATLAMAYA BAŞLAYABİLİR

İlaveten perşembe günü gelecek perakende satışlar verisi artış hızında da beklenilen yavaşlamaları görürsek, piyasalar Fed’in 2023 yılında 1 Şubat tarihindeki faiz artış kararını ağırlıklı olarak 25 bps şeklinde fiyatlamaya başlayabilecektir.

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Salı ve çarşamba günlerine dair bu baz senaryonun işlediğini görürsek ABD borsa endekslerinde pozitif bir seyrin gündeme gelmesi büyük olasılık. Euro/dolar paritesi açısından baktığımızda ise haftalık seyir Euro’dan yana olabilir. Perşembe günü ECB’nin beklenen 50 bps faiz artışı sonrasında ECB Başkanı Lagarde, enflasyon ile mücadele karşısında daha temkinli bir duruş sergiler ise Euro’nun dolar karşısında bu değerlenme olasılığı daha da güçlenir. Bu gelişmeler de direkt olarak yurtiçi piyasaları aynı paralelde etkileyecektir diye düşünüyorum.

Bu gelişmelerin ons altın tarafındaki ilk direkt etkilerini çarşamba günü Fed toplantısından sonra göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Powell’ın konuşmasında şubat ayındaki Fed toplantısında 25 bps algısı fiyatlanırsa ons altında 1800 dolara doğru ons gümüşte de 24 dolara doğru hareketlenmeler görebiliriz.Diğer yandan TL’nin ABD doları karşısındaki yatay hareketinde şimdilik bir bozulma öngörmediğim için benzer bir etkigram altın ve gram gümüşte görmemiz çok olası değil.