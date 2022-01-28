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Piyasalarda FED hareketliliği

#ABD Merkez Bankası#FED#Piyasa
Piyasalarda FED hareketliliği

ABD Merkez Bankası önceki akşam faiz kararını açıkladı. Faizde bir değişikliğe gidilmese de mart ayında faiz arttırımı olabileceği yönünde işaret verildi. Alınan karar ve yapılan açıklamalar sonrasında ons altının fiyatında gerileme görüldü. Petrol fiyatları da açıklamalardan etkilendi.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) ocak ayı toplantısı çarşamba Türkiye saati ile 22.00’de sonuçlandı. Banka, beklentiler dahilinde faize dokunmadı. Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldukça ‘şahin’ bulundu ve piyasalar buna tepkisiz kalamadı. Powell’ın verdiği mesajlarda, “Faiz oranlarını artırıp arttırmama konusunda mart toplantısında karar verme niyetimiz var. Mart toplantısında faizi artırma niyetindeyiz” cümlesi öne çıkarken; “Bilanço azaltımı faiz artırımları başladıktan sonra olacak. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama ve hız konusunda karar almadık” söylemi de kritikti. Fed’in 8.8 trilyon dolar bilançosu bulunuyor.

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GÖZLER MART AYINDA

Fed yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart’ta gerçekleştirecek. Piyasalar, bu toplantıdan faiz artırımı çıkmasına kesin gözüyle bakarken; faiz artırımının ne kadar olacağı tartışılıyor. Powell, aralık ayı toplantısında, 2022’de 3 faiz arttırımı ve toplamda 0.75 oranında yükseliş öngördüklerini açıklamıştı. Ancak o günden bugüne özellikle enflasyonist baskının artması, piyasa beklentilerini de yükseltti. Halihazırda piyasalar, 2022’de 5 faiz arttırım olasılığını ve martta 50 baz puanlık artış olasılığını fiyatlıyor.

ALTIN VE PETROL

Çarşamba günü, Fed öncesi 1.830 dolarda bulunan ons altın, Fed sonrasında gerilerken; Powell’ın şahin tonunu arttırmasıyla düşüşünü derinleştirdi ve 1830 dolardan 1815 dolara kadar geriledi. Altın, dünkü işlemlerde değer kaybını sürdürürken, en düşük 1.800 doların altını gördü. Fed öncesi yüzde 1,77’de bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, sonrasında yüzde 1.86’e kadar yükselerek 2 yılın zirvesini görürken; dolar endeksi güçlenmeyi sürdürüyor. Fed’in mesajları, piyasalarda riskli varlıklar üzerinde baskı yaratırken; dünya borsa endeksleri kazançlarını sildi. Petrol önceki gün, Ukrayna krizi ve düşük stok verisiyle 7 yılın zirvesini gördü. Petrol, Fed sonrası değer kaybına yönelse de sonrasında yeniden yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz günlerde 6 ayın dibini gören Bitcoin ise toparlanmaya çalışırken; Fed’in sıkılaşma politikasıyla 38 bin dolar sınırından, 35 bin dolarlı seviyelere geriledi.

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Dolar/TL’de hafif yükseliş gözlemlenirken; gram altın ise, ons altındaki düşüşün etkisiyle baskılandı.

FED YENİ DÖNEMİ İLAN ETTİ

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “ABD Merkez Bankası her ne kadar çarşamba günü aldığı kararda bir faiz değişikliğine gitmemiş olsa da; toplantı sonrası basın konferansında Başkan Powell, yeni bir dönemin perdelerini aralayacağını ilan etti” şeklinde değerlendirirken; koronavirüs krizinin başlamasıyla birlikte Fed hızla politika faizini yüzde 0.25 düzeyine indirmiş; hemen arkasından da güçlü bir varlık alım programı başlatarak dolaşımdaki dolar miktarını arttırmıştı” diye hatırlattı. Karayazıcı, iki yıla yakın süredir ekonomiye destek olmak için uygulanan bu politikanın, 2022 yılının ikinci yarısında tamamen sona ereceğini belirtti.

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PROGRAM SONA ERECEK

INVEO Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, yorumlarına şöyle devam etti: “Fed, ekonomi toparlandıktan sonra ilk adım olarak birkaç ay önce varlık alımlarında kesintiye başladı. Mart ayında bu program sona erecek ve Fed artık varlık alımı yapmayacak. Kesilecek ikinci ilaç ise; anormal düşük faiz politikasının sona erdirecek olması. Fed, kuvvetle muhtemel mart ayından itibaren faiz oranlarını yükseltmeye başlayacak ve bu önümüzdeki 12-18 ay politika faizi yüzde 2 civarına yükselene kadar devam edecek. Üçüncü ve piyasa etkisi yaratan değişiklikse yıl ortasından itibaren bilançonun kademeli biçimde küçültülmesi yani dolaşımdaki dolar miktarının azaltılması olacak. Ons altın, yıl ortasına kadar bu politika değişimin baskısını yaşayabilir ve bir geri çekilmeye sahne olabilir. Euro/Dolar paritesinde aynı periyotta 1.09 civarı test edilebilir. Ancak borsa endekslerinin bu politika değişikliğinden negatif etkilenmesi güç.”

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#ABD Merkez Bankası#FED#Piyasa

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