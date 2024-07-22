Piyasalarda çifte kaos

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Merkez bankalarının şahin politikalarında sona yaklaşıldığına dair sinyaller gelmeye devam ederken; ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde başlayan satış baskısının piyasaların geneline yayıldığı görüldü. Dünya genelinde şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası’nda, Microsoft’a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki yazılım sorunu da küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

YURTİÇİNDE GÖZLER TCMB’DE

Yurtiçinde ise en önemli gündem, TCMB’nin faiz kararı olacak.

PPK, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz Salı günü toplanacak. TCMB’nin faiz kararı bu ay, Karahan’ın yurt dışı programları sebebiyle perşembe değil, salı günü açıklanacak. Ekonomistlerin beklentisi, TCMB’nin politika faizini yüzde 50’de sabit bırakacağı yönünde.