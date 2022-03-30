Piyasalarda barış havası

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Rusya ve Ukrayna heyetleri dün İstanbul Dolmabahçe’de bir araya geldi, müzakerelerde ilk gün tamamlandı. İki heyetin Türk temsilcilerin aracılığıyla Dolmabahçe’de bir araya gelmesinin ardından gelen yapıcı açıklamalar küresel piyasalar olumlu hava yarattı.

Özellikle Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan “Kiev ve Çernihiv’de operasyon önemli oranda azaltılacak” açıklaması piyasaların havasını değiştirdi. Olumlu havanın etkisiyle petrol ve altın fiyatları düştü. Buna göre, ABD Batı Teksas Petrolü varil fiyatı yüzde 5 gerileyerek 100 doların altına çekildi. Brent petrolün varili de ortama yüzde 3 oranında düşerek 109 dolar seviyelerine geldi. Altının ons fiyatı da, pozitif havanın etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde 1890 dolar seviyesine kadar gerilerken; böylelikle yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Güne1922 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı gün içerisinde yüzde 1.19 oranında düşüşle 1899 dolar seviyeleride seyretti.

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RUBLE DEĞER KAZANDI

İstanbul’daki kritik zirve küresel piyasalara anında yansıdı. Avrupa’da Frankfurt, Paris ve Londra borsaları öğleden sonraki işlemlerde sırasıyla yüzde 3.5, yüzde 3.1 ve yüzde 1.2 değer kazandı. ABD’de ise endeks vadelileri gelişmeler sonrası yükselmeye başladı. Almanya’da 10 yıllık tahvilin faizi 8 baz puan artışla yüzde 0.65, İngiltere’de 10 yıllığın faizi 4 baz puan artarak yüzde 1.66 olurken ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.45’te yatay seyretti.

Öte yandan, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 10 değerlendi. Bu arada, yurtiçinde dolar/TL yüzde 1.6 düşüşle 14.61, Euro/TL yüzde 0.4 düşerek 16.26 ve gram altın yüzde 3’e yakın düşüşle 898 TL seviyelerinden işlem gördü. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi ise günü bir önceki işlem gününe göre yüzde 1.58 artarak 2.206 puandan tamamladı.