Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Piyasalarda bahar rüzgarı esiyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Borsa#Avrupa
Piyasalarda bahar rüzgarı esiyor
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 09:57

ABD'deki borçlanma tavanı sorununun çözüm aşamasına gelmesiyle birlikte ABD ve Avrupa borsalarında yükseliş başladı.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar ABD borçlanma tavanından gelen olumlu haberleri fiyatlamaya başladı. ABD ve Avrupa borsalarında bahar rüzgarları hakim olurken vadeli işlemler güne artıda başlangıç yaptı.

ABD'deki borçlanma tavanı sorununun uzlaşıya varması ve Kongre'den geçeceği beklentileri ile Fed'in faiz artırımlarında sona yaklaştığı öngörüleri ABD vadeli endekslerini yükseltmeye yetti.

Gözden KaçmasınAltın fiyatlarına ne oluyor Mart ayındaki seviyeye gerilediAltın fiyatlarına ne oluyor? Mart ayındaki seviyeye gerilediHaberi Görüntüle

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,19, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,55 artıda bulunuyor.

Olumlu hava Avrupa borsalarına da yansıyor. Şu sıralarda FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,02, FDAX yüzde 0,15 ve Eurostoxx 50 yüzde 0,25 yukarıda bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Borsa#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık