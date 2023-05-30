Piyasalarda bahar rüzgarı esiyor

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Küresel piyasalar ABD borçlanma tavanından gelen olumlu haberleri fiyatlamaya başladı. ABD ve Avrupa borsalarında bahar rüzgarları hakim olurken vadeli işlemler güne artıda başlangıç yaptı.

ABD'deki borçlanma tavanı sorununun uzlaşıya varması ve Kongre'den geçeceği beklentileri ile Fed'in faiz artırımlarında sona yaklaştığı öngörüleri ABD vadeli endekslerini yükseltmeye yetti.

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Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,19, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,55 artıda bulunuyor.

Olumlu hava Avrupa borsalarına da yansıyor. Şu sıralarda FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,02, FDAX yüzde 0,15 ve Eurostoxx 50 yüzde 0,25 yukarıda bulunuyor.