Son dakika... Piyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum

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Rusya’nın geçtiğimiz hafta başladığı saldırıları ağırlaşarak devam ediyor. Ukrayna’da askerler ve halk Rusya’ya karşı birleşmiş durumda ve savunma yapmaya devam ediyor.

Ülkeler ise Rusya’nın haksız saldırılarına karşı birleşti ve bir dizi kararlar aldı. Rus uçaklarına hava sahasını kapatan ülkelerin yanında batılı ülkeler Swift sistemini Rusya’ya karşı kapattı. Swift sisteminin kapatılmasıyla birlikte Rusya’da ticaretin durabileceği belirtiliyor. Rusya hem aldığı hem de sattığı ürünlerin paralarını geri alamayacağı gerçeği ile birlikte Moskova Borsası’da döviz ve para piyasası açılışları ertelendi, döviz repo piyasası kapatıldı. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası aracı kurumların yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcıların Rus menkul kıymetlerinde satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladığını duyurdu.

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OLİGARKLAR DA ÇARESİZ KALIYOR

Rusya’nın devasa büyüklükte iş yapan iş adamları da yaptırımlardan olumsuz etkilenmeye başladı. Dev iş adamları ticaret yapamayacak olması yapsalar da paralarını tahsil edemeyecek olmasından dolayı finansal sistemin kilitlenmesi bekleniyor.

DEV FON, RUS VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARIYOR

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

RUBLE'DE KAYIPLAR ARTIYOR

Swift sistemi dışında bırakılan Rusya'da Ruble ağır değer kaybı yaşadı. Savaşın başlangıcından bu yana yüzde 40'ı aşan kayıpların görüldüğü Ruble'de doların karaborsaya düştüğü de iddia ediliyor. Rusya'nın finansal sistemden çıkarılması nedeniyle para biriminde daha ağır kayıpların yaşanabileceği öngörülüyor.

KRİPTO PARAYA MI YÖNELECEKLER?

Rusya'nın ticaretini devam ettirmek için yeni yöntemleri kullanmaya başlayacağı belirtiliyor. Rusya'nın swift sisteminden çıkarılmasıyla birlikte gözler kripto paralara çevrildi. Rusya'nın ticaret için para alışverişinde kripto paraları kullanabileceği ve bu sistemin merkeziyetsiz olmasından dolayı engellenemeyeceği de belirtiliyor. Böylece lider kripto para birimlerinin yıldızının parlayacağı iddia ediliyor.

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RUSLARIN HESAPLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, kripto para borsalarının Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmasını istedi.

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RUSYA DA HAMLEDE BULUNUYOR

Piyasaların açıldığı bugün Rusya’da ambargolara yönelik yeni adımlar atıyor. Rusya Merkez Bankası, aracı kurumların yabancı yatırımcıların satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladı. Rus Merkez Bankası yetkilileri “Repo ve döviz dışındaki piyasaların açılması gerekliliğini değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

SWIFT NEDİR?

Yurt içi yada yurt dışındaki banka hesaplarına döviz olarak gerçekleştirilen tüm para transferleri SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği) sistemi aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Swift kodu, bankaların döviz hesaplarına yapılan transferlerin gerçekleştirilmesini sağlayan uluslararası kod olarak öne çıkıyor. Tüm bankaların kendilerinin kullanımına özel bir Swift kodu bulunuyor.

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Swift kodu; 11 haneden ve tamamen büyük harflerden oluşur. Kod açılımında ilk 4 hane bankanın kodunu, devam eden 2 hane ülke kodunu, sonraki 2 ya da 4 hane ya da bazı ülkelerde 3 hane yerel kodu, sonraki 3 hane ise şube kodunu tanımlamaktadır. Eğer bu kod birleşimi 11 haneyi oluşturmuyorsa kodun sonuna X harfi eklenerek 11 haneye tamamlanır.

ALTIN PRİM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında savaş hareketliliği devam ediyor. Rusya’nın para transferi sisteminden çıkarılmasıyla birlikte altın ile ticaret yapabilecek olmasından dolayı ve savaş ortamında en çok tercih edilen yatırım aracının da altın olması yükselişi tetikledi.

Ons altın fiyatları savaşın ilk günlerindeki sert yükselişini gösteremese de ılımlı fiyat hareketleriyle güçlü duruşunu koruyor. Ons altın 1900 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

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Geçtiğimiz yıllarda İran’a karşı uygulanan ticaret ambargolarında İran para transferini altın kullanarak yapmıştı. Çeşitli yollardan altını ticaret yaptığı ülkelerle takas eden İran, petrol ve diğer ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştirmişti. Bu seçenek şu anda Rusya’nın da elinde bulunuyor. Rusya da ticaretini altın ile gerçekleştirebilir.

ONS ALTIN DEĞER KAZANIYOR

Ons altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın güne 1890 dolar seviyesinden güne başladı. Gün içinde en düşük 1889 dolar, en yüksek de 1929 dolar seviyesini gördü. Saat 07:54 itibarıyla ons altın 1910 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Ons altın ve dövizdeki volatilitenin etkisiyle gram altın da güç kazanıyor. Güne 839.9 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük839.9, en yüksek de 872.7 lira seviyesi görüldü. Saat 07:54 itibarıyla gram altın 865.9 liradan işlem görüyor.

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DOLAR-EURO-STERLİN’DE HAREKETLİLİK VAR

Döviz kurları da savaşın belirsiz akıbeti nedeniyle volatil seyretmeye devam ediyor. Dolar sabah saatlerinde 14.07, euro 15.75, sterlin ise 18.87 liradan işlem görüyor.

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PETROL YENİDEN 100 DOLAR SINIRINDA

Petrol fiyatları da çatışma ortamından beslenmeye devam ediyor. Savaş geriliminde altınla beraber petrol fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Petrol gün içinde 101 dolara kadar yükseliş gösterdi. Şu sıralar 99.5 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR DENGESİZ SEYREDİYOR

Haber akışlarından en çok etkilenen kripto paralarda dalgalı seyir devam ediyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Fedorov’un Rus kripto para yatırımcılarının hesaplarının dondurulmasına yönelik talebi henüz karşılık bulmasa da konunun kripto para piyasalarına sıçrama ihtimali düşüşü tetikliyor. Bu durumun pek mümkün olmayacağı kanısı hakimken düşüşün nedeni olarak dolar ve altındaki güçlenmenin etkili olduğu daha gerçek bir veri olarak ortaya çıkıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 2 oranında düşüşle 37 bin 820 dolar, Ethereum yüzde 4 oranında düşüşle 2 bin 613 dolar, Ripple yüzde 2 oranında düşüşle 0.72 dolar, Solana yüzde 1 oranında düşüşle 86 dolar, Shiba Inu yüzde 1.5 oranında düşüşle 0,00002354 dolar, Dogecoin yüzde 1.5 oranında düşüşle 0,1228 dolardan alıcı buluyor.