Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Piyasalar savaşı izliyor… İşte altın için kritik seviye

#Rusya#Ukrayna#Savaş
Piyasalar savaşı izliyor… İşte altın için kritik seviye
Burak TAŞÇI

Rusya-Ukrayna savaşında restleşmeler artarken piyasalar da gerilimin nereye gideceğini tayin etmeye çalışıyor. Risk iştahı artan altın müzakere görüşmeleriyle birlikte güç kaybedip bekleme konumuna geçerken petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesine çıktı. Ruble ise dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. Rus borsasında yükseliş hareketi görülse de eski performansından çok uzakta seyrediyor.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşına çevrildi. Rusya’nın ağır saldırılarına karşı savunma yapan Ukrayna’ya dünya çapında destek artıyor. AB, ABD, Japonya gibi dev ülkeler Ukrayna’nın yanında yer alırken Rusya tek başına savaşını sürdürmeye devam ediyor.

Hava ve kara saldırısı gerçekleştiren Rusya’da ekonomi iyice sendelemeye başladı. Rusya’ya karşı uçuş yasağı yaptırımları, swift yasağı, iç piyasada sermaye kontrolleri gibi sebepler Rusya’yı savaşta yalnızlaştırıyor. Ticaret yapması neredeyse imkansız hale gelen Rusya parayı transfer etmek için farklı yöntemler bulmaya çalışıyor.

MÜZAKERELER BAŞLADI

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında dün iki ülke aynı masada buluştu. Müzakere sonuçlarından olumsuzluk çıkması piyasalarda fiyat dengelerini yeniden bozdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Peş peşe korkunç haberler: 70 Ukrayna askeri hayatını kaybettiPeş peşe korkunç haberler: 70 Ukrayna askeri hayatını kaybetti!Haberi Görüntüle

ALTIN BASKI ALTINDA

Savaş gibi durumlarda güçlü seyreden altın son gelişmelerle birlikte gücünü kaybetmeye başladı. Ukrayna’ya yapılan desteklerle birlikte savaşın yön değiştirebileceği beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekti. Savaşla birlikte 1974 dolara kadar yükselen ons altın bugün 1907 dolar seviyesinde işlem görüyor. İki ülkenin yeniden müzakere masasına gelecek olması da fiyatlarda baskı unsuru oluşturuyor.

GRAM ALTIN DA SAKİN SEYRE YÖNELDİ

Ons altındaki hareketlilikle yukarı yönlü grafik sergileyen gram altın da sakinleşmeye başladı. Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin de bitmesiyle birlikte yeniden 850 lira seviyesinde denge aramaya başladı. Gram altın şu sıralar 850 lira seviyesinde işlem görüyor.

PETROL YÜKSELİŞTE

Petrol fiyatları gerilimden besleniyor ve yeniden 100 dolar seviyesinde işlem görüyor. Büyük enerji rezervlerine sahip Rusya’nın piyasadan koparılması ihtimali fiyatlara yükseliş getiriyor. Petrol şu sıralar 99 dolardan işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...Haberi Görüntüle

RUBLE DOLAR KARŞISINDA ERİDİ

Yaptırımların etkisiyle Ruble’de kan kaybı yükseldi. Dolar karşısında eriyen Ruble dün yüzde 20 civarında düşüş yaşadı. 1 doların 110 Ruble’ye denk geldiği piyasada hafif yumuşama görüldü ve bugün 1 dolarla 92 Ruble alınabiliyor.

KRİPTO PARALAR GÜÇ KAZANDI

Kripto paralar Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaçış yolu olabileceği beklentisiyle güç kazandı. Bitcoin yüzde 15 oranında yükselerek 44 bin doları aştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bitcoin’de sert yükseliş Perde arkasında Rusya mı varBitcoin’de sert yükseliş! Perde arkasında Rusya mı var?Haberi Görüntüle

ALTINDA KRİTİK SEVİYE 1932 DOLAR

Dinamik Yatırım altın fiyatları için tahminde bulundu. Kurum, altında ilk direncin 1932 dolar olabileceğini belirtti.

İşte o değerlendirme:

Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki ataklarda ise 1873 destek seviyesi gündeme gelebilir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah
Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenek

Son dakika... Ukrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!

#Rusya