Piyasalar savaşı izliyor… İşte altın için kritik seviye

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Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşına çevrildi. Rusya’nın ağır saldırılarına karşı savunma yapan Ukrayna’ya dünya çapında destek artıyor. AB, ABD, Japonya gibi dev ülkeler Ukrayna’nın yanında yer alırken Rusya tek başına savaşını sürdürmeye devam ediyor.



Hava ve kara saldırısı gerçekleştiren Rusya’da ekonomi iyice sendelemeye başladı. Rusya’ya karşı uçuş yasağı yaptırımları, swift yasağı, iç piyasada sermaye kontrolleri gibi sebepler Rusya’yı savaşta yalnızlaştırıyor. Ticaret yapması neredeyse imkansız hale gelen Rusya parayı transfer etmek için farklı yöntemler bulmaya çalışıyor.



MÜZAKERELER BAŞLADI



Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında dün iki ülke aynı masada buluştu. Müzakere sonuçlarından olumsuzluk çıkması piyasalarda fiyat dengelerini yeniden bozdu.

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ALTIN BASKI ALTINDA



Savaş gibi durumlarda güçlü seyreden altın son gelişmelerle birlikte gücünü kaybetmeye başladı. Ukrayna’ya yapılan desteklerle birlikte savaşın yön değiştirebileceği beklentisi altın fiyatlarını aşağı çekti. Savaşla birlikte 1974 dolara kadar yükselen ons altın bugün 1907 dolar seviyesinde işlem görüyor. İki ülkenin yeniden müzakere masasına gelecek olması da fiyatlarda baskı unsuru oluşturuyor.



GRAM ALTIN DA SAKİN SEYRE YÖNELDİ



Ons altındaki hareketlilikle yukarı yönlü grafik sergileyen gram altın da sakinleşmeye başladı. Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki volatilitenin de bitmesiyle birlikte yeniden 850 lira seviyesinde denge aramaya başladı. Gram altın şu sıralar 850 lira seviyesinde işlem görüyor.



PETROL YÜKSELİŞTE



Petrol fiyatları gerilimden besleniyor ve yeniden 100 dolar seviyesinde işlem görüyor. Büyük enerji rezervlerine sahip Rusya’nın piyasadan koparılması ihtimali fiyatlara yükseliş getiriyor. Petrol şu sıralar 99 dolardan işlem görüyor.

RUBLE DOLAR KARŞISINDA ERİDİ



Yaptırımların etkisiyle Ruble’de kan kaybı yükseldi. Dolar karşısında eriyen Ruble dün yüzde 20 civarında düşüş yaşadı. 1 doların 110 Ruble’ye denk geldiği piyasada hafif yumuşama görüldü ve bugün 1 dolarla 92 Ruble alınabiliyor.



KRİPTO PARALAR GÜÇ KAZANDI



Kripto paralar Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaçış yolu olabileceği beklentisiyle güç kazandı. Bitcoin yüzde 15 oranında yükselerek 44 bin doları aştı.

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ALTINDA KRİTİK SEVİYE 1932 DOLAR



Dinamik Yatırım altın fiyatları için tahminde bulundu. Kurum, altında ilk direncin 1932 dolar olabileceğini belirtti.



İşte o değerlendirme:



Altın, 1904 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde yükseliş yönlü fiyatlanmalar görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1932 olacaktır. Olası, 1904 seviyesi altındaki ataklarda ise 1873 destek seviyesi gündeme gelebilir