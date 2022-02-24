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Piyasalar sakinleşti

#Rusya#Ukrayna#Piyasalar
Piyasalar sakinleşti

Rusya Lideri Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgeleri tanıyacağını açıklaması ve bölgeye barış gücü yollama kararı alması önceki gün piyasalarda şok etkisi yarattı. Altın ve petrol yükselirken, dolara küresel çapta talep artmıştı. Ancak Rusya’nın hamlesine karşı açıklanan yaptırım kararları ‘sert bulunmayınca’ piyasalarda sakinlik hâkim oldu.

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PİYASALAR, pazartesi akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki tansiyonu yükselten açıklamaları ve Ukrayna’nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla alt üst oldu. Piyasalardaki bu sert hareketlilik salı günü de nispeten devam etti. Ancak piyasalar daha sonra, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’ya yönelik açıkladığı yaptırımların korkulduğu kadar sert olmamasıyla nefes aldı ve küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

PETROL VE ALTIN DÜŞÜŞTE

Altının ons fiyatı, ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeninde tansiyonun yükselmesiyle, salı günü sabah saatinde 1914 dolar seviyesine kadar yükselerek geçtiğimiz 8 ayın zirvesini görürken; Biden’ın açıklamaları sonrası yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmasıyla dalgalı seyretti. Ons altın, dün gün içinde 1907 dolar ile 1889 dolar arasında dar bantta hareket etti. Yatırımcıların riskli varlıklara koşmasıyla küresel borsa endeksleri yükselirken; petrol fiyatları ise ABD Başkanı Biden’ın açıklamaları ve İran nükleer görüşmelerinde ilerleme sağlandığı haberleriyle kazançlarını geri verdi. Brent petrol salı günü son 7 yılın zirvesine tırmanırken; dün piyasaların bir miktar nefes almasıyla değer kaybına yöneldi.

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KRİPTO PARADA TOPARLANMA

Sıcak bölgede gerilimin yükselmesiyle riskli varlıklardan kaçış, kripto para birimlerini de etkiledi ve salı günü özellikle en popüler kripto para birimlerinde sert değer kayıpları gözlemlendi. Kripto paralar dün ise toparlanma çabasında oldu. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin gün içerisinde 39 bin 225 dolara kadar tırmanırken, en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise gün içerisinde en yüksek 2 bin 751 dolar seviyesini gördü.

SAVAŞ HALİ DURUMU DEĞİŞTİRİR

IŞIK Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Savaş riskini tamamen ortadan kaldıracak bir yol izlenirse; ons altında satışların 1800 seviyesi ve altına doğru sertleşeceğini düşünmekteyim. Kaldı ki, yaklaşan Fed sıkılaştırması da düşünüldüğünde; ABD tahvil faizlerinde görülebilecek yükselişin etkisi ile satışlar 1700 seviyesine doğru derinleşebilir. Ancak işgal amacı ile Ukrayna topraklarına bir Rus askeri harekâtı başlatırsa, bu durumda ons altın fiyatlarının 2000 dolar eşiğini bir kez daha aşabileceğini düşünmekteyim”dedi.

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‘RİSKLER HÂLÂ MASADA’

BITCOIN’in 40 bin dolar bölgesine kısa mesafeli tepki verebileceğini söyleyen Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kurumsal yatırımcıların 5 haftadır fiyat düştükçe almaya devam ettiğini ve Bitcoin cüzdanlarının çoğunda 37 bin dolar fiyat seviyesinde girişler görüldüğünü belirtti. Süllü’nün teknik analizi ise şöyle: “Halen daha 34 bin dolar bölgesine tehlike devam ediyor. Ancak riskler masada kalmaya devam ediyor.”

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#Rusya#Ukrayna#Piyasalar

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