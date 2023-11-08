Piyasalar saat 17:15'e odaklandı! Altın, dolar, euro Powell'ı bekliyor

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ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, "Fed Araştırma ve İstatistik Bölümü Yüzüncü Yıl Konferansı" açılış konuşmasını yapacak.

Powell'ın yapacağı açıklamalarla birlikte piyasaların yön bulması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde izlenecek politikayla ilgili öngörüleri açıklaması beklenen Powell, son faiz toplantısında gelen veriler ışığında faizin artırılıp artırılmayacağına karar verileceğini de söylemişti.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA GÜÇLÜ SEYREDİYOR

ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması ve bunu sürdürmesi neticesinde yatırımcılar Powell'ın söyleyeceklerine odaklandı. Dolar 28,5036 lira, euro 30,4835, euro/dolar paritesi 1,0686, gram altın ise 1804 liradan işlem görüyor.

Powell'ın faize ilişkin ipucu vermesi ya da kısa vadeli tahvil faizlerine ilişkin detaya girmesiyle birlikte piyasa enstrümanlarında fiyat değişiklikleri olabileceği bekleniyor.