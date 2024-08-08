×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Piyasalar odaklandı! Enflasyon Raporu bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Piyasa#Enflasyon Raporu#Ekonomi
Piyasalar odaklandı Enflasyon Raporu bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:39

Merkez Bankası 2024 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu bugün kamuoyuna açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklayacak.

Haberin Devamı

Türkiye ekonomisindeki büyüme ve güçlenme devam ediyor. Yapısal ve mali reformların ardından gerçekleşmeye başlayan dezenflasyon süreciyle birlikte ekonomi dengeye oturdu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunu Ankara'da yapacak.

Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyuna açıklanacak. Sunumda küresel ekonomideki görünüm, iktisadi koşullar ve enflasyon gelişmeleri de ele alınacak. Ardından orta vadeli öngörüler paylaşılacak.

Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncelledi.

2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Yılın son enflasyon raporu ise 31 Ekim'de açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Piyasa#Enflasyon Raporu#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!