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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

#Merkez Bankası#Faiz#Piyasa
Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.

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Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14:00'te duyuracak. Analistler faiz oranlarında değişiklik beklemiyor.

TCMB son faiz kararında "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranı beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı

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#Merkez Bankası#Faiz#Piyasa

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