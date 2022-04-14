Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

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Merkez Bankası kritik kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14:00'te duyuracak. Analistler faiz oranlarında değişiklik beklemiyor.

TCMB son faiz kararında "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranı beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.