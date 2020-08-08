Piyasalar hareketliydi

7.28 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, gün içinde en düşük 7.1313 TL seviyesini, en yüksek ise 7.3694 TL seviyesini görürken; öğlen saatlerinde 7.1632 TL seviyesinde hareket etti. Daha sonra tekrar yükselen dolar kuru günü 7.2130 seviyesinden kapattı. Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 8.7180 TL’yi gördü. En düşük ise 8.4328 seviyelerinde işlem gördü. Euro ise günü 8.4980 TL’den kapattı. Altının onsu ise 2050 dolar seviyelerinden işlem gördü. Gram altının fiyatından da bir miktar gerileme yaşandı ve 473 TL oldu.

REZERV 90 MİLYAR DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayınladı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi. Buna göre, 30 Temmuz’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz’da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.