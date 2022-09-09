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Piyasalar AMB'ye odaklanmıştı! Altın fiyatlarında güçlenme

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#AMB#Faiz#Altın
Piyasalar AMBye odaklanmıştı Altın fiyatlarında güçlenme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 10:30

Euro faiz artırımından sonra toparlanmaya başladı. Dolar karşısında güç kaybeden euro, dünkü 75 baz puanlık faiz artırımıyla birlikte yükselişe geçti. Dolardaki zayıflık ons altın fiyatlarını da pozitif etkiledi. Ons altın hızlı yükselişe gerçekleştirdi.

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Avrupa Merkez Bankası 24 yıldır görülmeyen faiz artırımına imza attı. Enflasyonla mücadele etmek için Fed’le faiz yarışına girişen AMB faizi 75 baz puan artırarak yüzde 0,50’den 1,25’e yükseltti.

AMB’nin faiz artırımı sonrasında euro/dolar paritesi güç kazanmaya başladı ve dolar zayıfladı. Euro/dolar paritesi 1,0101’e ulaştı ve dolarda güç kaybı başladı.

ALTIN FİYATLARINA DA YANSIDI

Doların güç kaybetmeye başlamasıyla beraber ons altın fiyatlarında toparlanma görüldü. Ons altın yüzde 1 oranında primle 1729 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın gün içinde en düşük 1708 dolar, en yüksek de 1729 dolar seviyesini görmüştü.

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GRAM ALTIN DA PRİM YAPTI

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişe paralel olarak prim yaptı ve 1014 liraya kadar yükseldi. Gram altın gün içinde en düşük 1001 lira, en yüksek de 1014 lira seviyesini gördü.

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AVRUPA’DA GİDİŞAT KARANLIK

Enerji kriziyle baş etmeye çalışan Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı olan tutumunu korurken kışa doğal gaz depoları yetersiz dolulukta giriyor. AMB Başkanı Christine Lagarde, dünkü faiz toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında doğal gaz sorunu nedeniyle üretimin azaldığını ve bunun sonucunun resesyona gideceğine yönelik sinyaller verdi.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Dolar kuru Japon Yeni karşısında da yüzde 1 civarında düşüş gösterdi. Dolar/Japon Yeni paritesi 142 seviyelerinde bulunuyor. Dolar uluslararası piyasalarda önemli para birimleri karşısında güç kaybı yaşıyor.

FAİZ SIRASI FED’DE

Faiz artırımlarına devam etmesi beklenen Fed, faiz kararını 21 Eylül’de açıklayacak. Fed’den 75 baz puanlık faiz artırımı yapması bekleniyor.

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