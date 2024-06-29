Piyasa bu kararı bekliyordu... Yatırımlarda artış beklentisi

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TÜRKİYE, FATF’nın gri listeden çıkmak için belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşılamış; FATF tarafından 2023’te paylaşılan raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti. Son kriter de, kripto varlık düzenlemesinin yasalaşmasıyla karşılanmış oldu. Karar öncesi, önceki kapanışa göre 57.87 puan ve yüzde 0.54 artarak 10 bin 738,78 puandan açılan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, karar sonrası 10 bin 729 puana geriledi. Bu durumu Hürriyet’e değerlendiren uzmanlar, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasına yönelik kararın yurt içi piyasalarda önceki haftalarda fiyatlandığı için, karar sonrası Borsa İstanbul’da hareketlilik yaşanmamasının normal olduğunu söyledi. Uzmanlar, Türkiye’nin gri listeden çıkmasının hem doğrudan yatırımları hem de portföy yatırımlarını artırabileceğine işaret etti.

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‘ŞİMŞEK İKİNCİ KEZ BAŞARDI’

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, karara ilişkin “Beklenen bir karardı ama kesin de olmadığı için tedirginlik söz konusuydu. FATF’nın istediği 40 maddenin 39’unu gerçekleştirmiştik, son madde de kripto yasasının Meclis’ten geçmesiyle karşılanmış oldu ve gri listeden çıktık. Daha önce 2011’de de gri listeye alınıp 2014’te çıkmıştık. 2014’te de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek idi. Dolayısıyla Şimşek bunu ikinci kez başarmış oldu” dedi. “Biz gri listeye giren diğer ülkelere göre çok çok gelişmiş bir ülkeyiz” diyen Toros, “Fakat yine de bazı yabancı fonlar gri listede olduğumuz için gelmiyordu. Bu karardan sonra yabancı kaynak girişinin artması beklenir. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde karar sonrası artış olmaması ise normal. Çünkü gri listeden çıkış beklentisi önceki haftalarda fiyatlanmıştı” diye konuştu.

Toros ayrıca, gri listeden çıkmış olmanın bir daha girilmeyecek anlamına gelmediğine dikkat çekti ve dikkat edilmeye devam edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

‘UZUN DÖNEMLİ İSTİKRAR’ VURGUSU

Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da Toros gibi, Türkiye’nin gri listeden çıkması sonrası ‘ülkenin yatırım yapılabilirliğini, hem doğrudan yatırımlar hem de portföy yatırımcıları açısından artırabilecek bir gelişme’ olarak değerlendirdi.

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“Bu konu yılın başından beri piyasaların gündeminde yer almaktaydı. Özellikle önceki gün Meclis’te geçen kripto yasası da aslında Türkiye’nin önünde teknik bir engel olmadığını işaret ediyordu” diyen Demirtaş, “Böyle bir karar, uzun vadede hem fon akışları hem de Türkiye ekonomisi açısından oldukça olumlu. Gri listeden çıkması uzun vadeli beklentileri destekler” diye konuştu.

Demirtaş şöyle devam etti: “Önümüzdeki 3-6 aylık dönemde enflasyonla mücadeledeki başarı ve hükümetin ekonomi programının beklendiği gibi gitmesi, piyasaların yönünü bulmasında belirleyici olacaktır. Yılın üçüncü çeyreği, ileri dönük olarak çok daha somut ipuçları verecek. Yüksek faiz ve sıkılaştırmanın etkilerinin hissedilmesiyle ekonomide yavaşlama daha somut hissedilirken, iç talepte normalleşmeyle birlikte Türkiye’nin uzun dönemli istikrarına olan inanç da artacaktır."