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Piyango talihlisi ikramiyesini aldı

#Sisal Şans#Milli Piyango#Büyük İkramiye
Piyango talihlisi ikramiyesini aldı

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü düzenlenen Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi’nde ‘9876066’ numaralı çeyrek biletiyle 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı.

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Adını vermek istemeyen talihliye çekini banka yetkilisi ile Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak’tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” dedi. Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılmıştı.  Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

CANLI YAYINLANIYOR

“Tüm çekilişler, Şisal Şansın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik alt yapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standardı Sertifikası’na ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir. Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ‘Şans Merkezi’ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, ‘www.millipiyangoonline.com’ sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.”

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#Sisal Şans#Milli Piyango#Büyük İkramiye

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